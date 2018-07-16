Приангарье и золотодобывающая компания «Высочайший» пролонгировали соглашение о сотрудничестве

Правительство Иркутской области и ПАО «Высочайший» (GV Gold) подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2018 год. Соглашение определяет основы сотрудничества и Иркутской области в сфере реализации социальных программ, способствующих комплексному развитию города Бодайбо и Бодайбинского района.

На подписании соглашения присутствовали первый заместитель губернатора Иркутской области Руслан Болотов и генеральный директор ПАО «Высочайший» (GV Gold) Герман Пихоя. В рамках встречи стороны обсудили результаты деятельности компании на территории региона, планы перспективного развития и направления взаимодействия, сообщает пресс-служба администрации области.

Правительство Иркутской области поддерживает многолетнюю практику развития партнерских отношений с компаниями на основе заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.

– Вот уже пять лет мы ежегодно пролонгируем соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ПАО «Высочайший». Правительство Иркутской области ценит долговременные планы и намерения компании в реализации разнообразных программ, которые способствуют не только развитию предприятия, но и развитию региона, укреплению социально-экономической стабильности, в том числе реализации различных социальных инициатив на территории Приангарья, – подчеркнул Руслан Болотов.

– На протяжении многих лет для нашей компании Иркутская область остается стратегическим регионом присутствия. Основные производственные объекты GV Gold расположены в Бодайбинском районе, где 20 лет назад компания получила свою первую лицензию на золоторудное месторождение Голец Высочайший. С Иркутской областью мы связываем и планы по дальнейшему расширению и развитию, – отметил Герман Пихоя.

При заключении соглашений прорабатываются и решаются такие вопросы, как своевременное и полное исполнение своих обязательств организациями по налогам, финансовая поддержка в выполнении социальных программ области, увеличение объемов инвестиций в производство, работа организаций по собственным социальным программам, в том числе своевременная выплата и индексация заработной платы работникам организаций, заключение коллективных договоров и др.

ПАО «Высочайший» (GV Gold) – одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся золотодобывающих предприятий России, занимающаяся открытой разработкой рудных месторождений и добычей золота на крупнейшем россыпном месторождении на территории страны. Ключевые предприятия и проекты Компании расположены в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).