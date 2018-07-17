Данные о застройщиках и объектах недвижимости теперь публикуются в единой информационной системе жилищного строительства

Генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Александр Плутник доложил о текущей ситуации в долевом строительстве жилья на совещании при Генеральном прокуроре Российской Федерации Юрии Чайке. Совещание было посвящено вопросам исполнения законодательства в сфере соблюдения прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а также обеспечения законности в области капитального ремонта жилищного фонда в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных.

Александр Плутник рассказал о новых полномочиях, которыми наделен Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства с 1 июля 2018 года в рамках принятых изменений в законодательство. Теперь Фонд вправе осуществлять мониторинг соответствия застройщиков требованиям 214-ФЗ. В частности, это раскрытие застройщиками информации в рамках закона, целевое использование застройщиками денежных средств, наличие негативной информации или отказа в аудиторском заключении, контроль передачи жилых помещений дольщикам. Фонд будет информировать Росреестр и контролирующие органы субъектов о выявленных нарушениях.

На сегодняшний день взносы на компенсационный счет Фонда перечислили 1,3 тыс. застройщиков на общую сумму 1,8 млрд рублей. При этом общая стоимость зарегистрированных объектов составляет 151,2 млрд руб. В фонде застраховано 43,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве.

Александр Плутник также рассказал о работе единой информационной системы жилищного строительства, в которой публикуется информация о состоянии всей жилищной сферы. Это позволяет обеспечивать прозрачность отрасли как для граждан, так и для профессиональных участников. На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 4 тыс. застройщиков, собрана информация по более 15,7 тыс. объектов недвижимости. В системе организовано взаимодействие между Фондом дольщиков, региональными контролирующими и надзорными органами, банками, Росреестром и Росфинмониторингом.

Александр Плутник также выступил с предложением начать взаимодействие Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства с Генеральной прокуратурой для обмена информацией по долевому строительству жилья. Это позволит дополнительно защитить интересы и права покупателей строящегося жилья, контролировать соблюдение застройщиками требований законодательства и оперативно выявлять нарушения.