Новости

В Иркутской области действуют 10 природных пожаров

16 июля 2018

По данным Иркутскавиалесоохраны с 13 по 15 июля в Иркутской области на обслуживаемой министерством лесного комплекса территории было ликвидировано два пожара на общей площади 20 га. В пятницу, 13 июля, не территории лесного фонда потушен один пожар в Чунском районе на площади 13 га. 14 июля один пожар ликвидирован в Тайшетском районе на площади 7 га. 

<p>Фото: irkobl.ru</p>

Фото: irkobl.ru

В локализованном состоянии на текущие сутки перешел один пожар в Тайшетском районе. Распространение огня остановлено на площади 86 га. 

По состоянию на утро 16 июля действующих пожаров в зоне наземного и авиационного мониторинга нет. 

В зоне космомониторинга находятся 10 природных пожаров в Катангском районе, все они возникли из-за гроз. Их общая площадь составляет 22 003 га, покрытых лесом, и 777 га не лесной территории. В отношении этих пожаров областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о закрытии. 


<p>Фото: irkobl.ru</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский саммит недвижимости РГУД - 2018, 25-26 июля, Иркутск
"Для девелопера важно понимать, как будут развиваться города", - Антон Кондратьев о саммите РГУД в Иркутске
Опубликована программа IV Байкальского саммита РГУД 2018 в Иркутске
«Вдохновиться новыми идеями и получить поддержку профессионалов». Илона Толстоухова о IV Байкальском саммите РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании