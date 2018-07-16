В Иркутской области действуют 10 природных пожаров

По данным Иркутскавиалесоохраны с 13 по 15 июля в Иркутской области на обслуживаемой министерством лесного комплекса территории было ликвидировано два пожара на общей площади 20 га. В пятницу, 13 июля, не территории лесного фонда потушен один пожар в Чунском районе на площади 13 га. 14 июля один пожар ликвидирован в Тайшетском районе на площади 7 га.

Фото: irkobl.ru

В локализованном состоянии на текущие сутки перешел один пожар в Тайшетском районе. Распространение огня остановлено на площади 86 га.

По состоянию на утро 16 июля действующих пожаров в зоне наземного и авиационного мониторинга нет.

В зоне космомониторинга находятся 10 природных пожаров в Катангском районе, все они возникли из-за гроз. Их общая площадь составляет 22 003 га, покрытых лесом, и 777 га не лесной территории. В отношении этих пожаров областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о закрытии.