Более 1 млн человек воспользовались услугами контакт-центра «Иркутской энергосбытовой компании» с начала 2018 года

«Иркутская энергосбытовая компания», входящая в En+ Group, сообщает о результатах работы по обслуживанию населения в первом полугодии 2018 года. Услугами контакт-центра компании за 6 месяцев с.г. воспользовались более 1 млн человек, что на 21% больше аналогичного показателя прошлого года. В январе-июне был отмечен неуклонный рост числа пользователей сайта компании, сервиса «Личный кабинет» и мобильного приложения к нему. Через сайт в компанию обратились более 10 000 человек.

Каждый месяц около 2000 новых пользователей регистрируются в «Личном кабинете» на сайте Иркутскэнеросбыта. Ежемесячно в среднем его посещает около 120 000 клиентов. Максимальное количество – 123 000 человек – было зарегистрировано в мае, накануне подведения итогов поощрительных акций «За подарком в личный кабинет» и «Счастливый платеж». При этом, за год количество пользователей мобильного приложения «Личный кабинет» на платформе Android выросло в 2,4 раза, пользователей на IOS (приложение запущено в июле 2017 года) – в 13,2 раза.

Количество клиентов, отказавшихся от отправки счета в печатном виде и поставивших соответствующую отметку в «Личном кабинете», также неуклонно растет – около 1500 человек каждый месяц переходят на электронный документооборот. Как отмечают специалисты «Иркутскэнергосбыта», мобильное приложение и сайт компании популярны у всех поколений, при этом возраст основной категории пользователей электронным «Личным кабинетом» – от 25 до 34 лет (это 34% всех посетителей).

Дистанционные сервисы, предлагаемые энергосбытовой компанией, значительно упрощают потребителям электрической и тепловой энергии взаимодействие с поставщиком услуг. Федеральным законом установлены сроки передачи показаний приборов учета воды и электроэнергии, а также сроки оплаты потребленных ресурсов. В помощь клиентам – «Личный кабинет» на сайте компании, через который осуществляется полный комплекс услуг по энергопотреблению. Облегченная мобильная версия «Личного кабинета» проста в применении и предназначена для контроля расхода энергоресурсов, их оплаты, обратной связи со специалистами компании. Помимо этого, для клиентов работает круглосуточный контакт-центр, звонок на федеральный номер 8-800-100-9777 – бесплатный для всех жителей региона.

Справка:

Иркутскэнергосбыт – энергосбытовая организация, Гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Реализует электрическую энергию, тепловую энергию в паре, горячей воде на территории Иркутской области. Обслуживает более 39 тыс. юридических и 1,9 млн. физических лиц.

En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,7 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год).