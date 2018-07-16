Солид Банк запускает новый интернет-банк SolidPAY

С 16 июля Солид Банк приглашает клиентов бесплатно подключить новый удобный Интернет-банк SolidPay.
SolidPAY — это удобный и безопасный сервис управления личными финансами, оплаты услуг и совершение платежей в любое время суток из любой точки мира.
С помощью SolidPAY Вы сможете дистанционно посещать наш Банк через Интернет и управлять Вашими счетами, картами, оплатой услуг и платежами на расстоянии!
SolidPAY- это Ваша возможность в круглосуточном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю):
• осуществлять операции по счетам и картам, открытым в Банке;
• контролировать состояние своих счетов и движения средств по ним;
• оплачивать:
- сотовую связь;
- городскую телефонную связь;
- коммунальные услуги;
- телевидение;
- интернет;
- образование;
- дошкольные учреждения;
- прочие услуги.
• оплачивать налоги, штрафы и сборы;
• совершать денежные переводы и платежи, не приходя в отделения банка;
• просматривать актуальный баланс Вашего счета/счетов;
• сохранять проведенные платежи в шаблонах для дальнейшего использования.
Солид Банк предлагает бесплатное мобильное приложение – адаптированный для работы со смартфона и/или планшета на платформе iOS или Android (доступно для скачивания и установки в AppStore, GooglePlay) сервис Интернет-банка «SolidPAY» с современным и удобным интерфейсом.
Доступно для скачивания и установки в AppStore, GooglePlay:
Дистанционное Банковское Обслуживание через интернет-банк SolidPAY - это:
• Выгодно
- бесплатное подключение
- отсутствие ежемесячной абонентской платы
- экономия Вашего времени, чтобы Вы могли уделять его родным и близким
• Просто
- для подключения сервиса достаточно прийти в офис и заполнить заявление
- интерфейс интуитивно понятен любому пользователю
• Доступно и быстро
- круглосуточный доступ к сервису
- совершение операций в онлайн режиме
• Безопасно
- система одноразовых паролей для совершения денежных операций (пароли высылаются в СМС-сообщении на Ваш телефон)
- система защиты от мошенничества