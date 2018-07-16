Солид Банк запускает новый интернет-банк SolidPAY

С 16 июля Солид Банк приглашает клиентов бесплатно подключить новый удобный Интернет-банк SolidPay.

SolidPAY — это удобный и безопасный сервис управления личными финансами, оплаты услуг и совершение платежей в любое время суток из любой точки мира.



С помощью SolidPAY Вы сможете дистанционно посещать наш Банк через Интернет и управлять Вашими счетами, картами, оплатой услуг и платежами на расстоянии!



SolidPAY- это Ваша возможность в круглосуточном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю):



• осуществлять операции по счетам и картам, открытым в Банке;

• контролировать состояние своих счетов и движения средств по ним;

• оплачивать:



- сотовую связь;

- городскую телефонную связь;

- коммунальные услуги;

- телевидение;

- интернет;

- образование;

- дошкольные учреждения;

- прочие услуги.



• оплачивать налоги, штрафы и сборы;

• совершать денежные переводы и платежи, не приходя в отделения банка;

• просматривать актуальный баланс Вашего счета/счетов;

• сохранять проведенные платежи в шаблонах для дальнейшего использования.



Солид Банк предлагает бесплатное мобильное приложение – адаптированный для работы со смартфона и/или планшета на платформе iOS или Android (доступно для скачивания и установки в AppStore, GooglePlay) сервис Интернет-банка «SolidPAY» с современным и удобным интерфейсом.

Доступно для скачивания и установки в AppStore, GooglePlay:

Дистанционное Банковское Обслуживание через интернет-банк SolidPAY - это:



• Выгодно



- бесплатное подключение

- отсутствие ежемесячной абонентской платы

- экономия Вашего времени, чтобы Вы могли уделять его родным и близким



• Просто



- для подключения сервиса достаточно прийти в офис и заполнить заявление

- интерфейс интуитивно понятен любому пользователю



• Доступно и быстро



- круглосуточный доступ к сервису

- совершение операций в онлайн режиме



• Безопасно



- система одноразовых паролей для совершения денежных операций (пароли высылаются в СМС-сообщении на Ваш телефон)

- система защиты от мошенничества