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Розничный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 400 млрд рублей

16 июля 2018

Розничный кредитный портфель АО «Россельхозбанк» превысил 400 млрд рублей.  В первом полугодии 2018 года РСХБ предоставил физическим лицам более 125 млрд рублей, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2017 года. 

Банк постоянно совершенствует линейку предложений для частных клиентов, разрабатывая программы кредитования с учетом потребностей различных категорий физических лиц, что способствует повышению доступности заемных средств. Так, на текущий момент ставки Банка по потребительским кредитам составляют от 10%* годовых, по ипотечным кредитам – от 8,85%*, а в рамках совместных программ с застройщиками – от 4,85%* годовых.

РСХБ является одним из лидеров российского рынка кредитования физических лиц и входит в число крупнейших банков по объему розничного кредитного портфеля.


* Указан минимальный размер процентной ставки при условии оформления договора страхования жизни и здоровья.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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