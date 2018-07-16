Станислав Тывес назначен на должность заместителя Председателя Правления Банка УРАЛСИБ

Станислав Тывес назначен на должность заместителя Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В данной должности он курирует работу Службы риск-менеджмента, Департамента контроля рисков корпоративного банка, Департамента контроля рисков розничного банка и Управление контроля рисков операций на финансовых рынках.

«Для меня большая честь стать членом команды Банка УРАЛСИБ на текущем этапе развития организации. Я вижу свою роль в необходимости помогать бизнес-сегментам Банка обеспечивать рост качественных активов на крайне конкурентном рынке. Управление риском - это управление будущим, и я буду стараться сделать это близкое будущее как можно более успешным и стабильным для нашей организации и ее акционеров». Станислав Тывес,заместитель Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В 2009 году Станислав Тывес получил степень магистра по специальности «Техническая физика» в МГТУ им. Н.Э. Баумана. В 2017 году - степень MBA по специальности «Финансы» в Венском университете экономики и бизнеса (WU Executive Academy). С декабря 2012 года работал на руководящих должностях по направлению риск-менеджемента в «Райфайзенбанке». С марта 2018 года работает в ПАО «БАНК УРАЛСИБ».