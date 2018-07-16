Иркутскстат: 7,6 млн рублей зарплаты задолжали своим сотрудникам предприятия региона с начала года

Суммарная просроченная задолженность по зарплате в организациях Иркутской области (за исключением субъектов малого предпринимательства) на 1 июля 2018 года составила 7,6 млн рублей. За истекший месяц она увеличилась на 23,3%. Об этом сообщает Иркутскстат.

Как показывают данные ведомства, основная часть просроченной задолженности приходится на деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (38,2%), транспорт (21,1), водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (17,1%).

Источник: Иркутскстат

Численность работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составила 252 человека. Как подсчитали в Иркутскстате, в расчете на одного работника приходится 30 тыс. рублей неполученной зарплаты. Основной причиной долгов ведомство называет отсутствие у организаций собственных средств.