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Иркутскстат: 7,6 млн рублей зарплаты задолжали своим сотрудникам предприятия региона с начала года

16 июля 2018

Суммарная просроченная задолженность по зарплате в организациях Иркутской области (за исключением субъектов малого предпринимательства) на 1 июля 2018 года составила 7,6 млн рублей. За истекший месяц она увеличилась на 23,3%. Об этом сообщает Иркутскстат.

Как показывают данные ведомства, основная часть просроченной задолженности приходится на деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (38,2%), транспорт (21,1), водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (17,1%).

<p>Источник: Иркутскстат</p>

Источник: Иркутскстат

Численность работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составила 252 человека. Как подсчитали в Иркутскстате, в расчете на одного работника приходится 30 тыс. рублей неполученной зарплаты. Основной причиной долгов ведомство называет отсутствие у организаций собственных средств.


<p>Источник: Иркутскстат</p>
/ СИА /
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