Овощи и фрукты из Узбекистана планируют доставлять напрямую в Иркутскую область

Прямые поставки фруктов и овощей из Узбекистана планируют наладить в Иркутскую область. С таким предложением к губернатору Сергею Левченко обратилась официальная делегация Сурхандарьинской области среднеазиатской республики во главе с первым заместителем хокима (главы местной администрации) Турой Боболовым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

Фото: irkobl.ru

Представители Узбекистана сообщили, что сейчас плодоовощную продукцию республики напрямую в наш регион не поставляют. Машины с овощами и фруктами прибывают в Новосибирск, проходят таможенное оформление, затем приезжают на оптовый рынок, где продукцию закупают иркутские предприятия. При такой схеме теряется время, что имеет большое значение для доставки скоропортящейся продукции. Прямые контакты с предприятиями нашего региона позволили бы доставлять фрукты и овощи быстрее.

– В этом году у нас богатый урожай плодоовощной продукции. Мы бы хотели поделиться им с сибирским регионом. Просим вашей поддержки в проработке вопроса по поставкам, в первую очередь, лука, и всей линейки плодоовощной продукции по прямым контрактам, включая, по мере возможности, социальные структуры. Мы заинтересованы в развитии двусторонней торговли, так как бизнес не может существовать в одну сторону, – сказал Тура Боболов.

Директор федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» Борис Самарский отметил высокое качество узбекских овощей и фруктов. В республике действуют крупные сельскохозяйственные предприятия, где практически не используют пестициды и ядохимикаты, создана сеть складских комплексов для хранения свежих овощей и фруктов.

Долгое время наладить прямые поставки не удавалось из-за слабой транспортно-логистической инфраструктуры, отсутствия терминалов для хранения скоропортящейся продукции, таможенного оформления, которое занимало до трёх суток. Сейчас оно сокращено до 24 часов, транспортные и логистические проблемы решены. Прямые контракты с местными предприятиями могли бы значительно ускорить время доставки. Производители готовы отправлять в наш регион любые объёмы – от фуры до нескольких вагонов овощей и фруктов, проводить таможенное оформление в Иркутске.

– Поставки свежей и переработанной продукции сельскохозяйственного производства представляют для нас большой интерес. Мы готовы сотрудничать в данной сфере с учетом соблюдения фитосанитарных и других норм, предусмотренных законодательством наших государств. Думаю, через торгово-промышленную палату мы сможем пригласить заинтересованных бизнесменов, для того, чтобы вы смогли установить прямые контакты. Также нужно рассмотреть вопрос по созданию площадки для хранения и перевалки продукции, – сказал Сергей Левченко.

Для организации поставок плодоовощной продукции из Узбекистана Сергей Левченко дал поручение первому заместителю губернатора Владимиру Дорофееву провести совещание с участием специалистов Иркутской таможни, Россельхознадзора министерства экономического развития Иркутской области, регионального министерства сельского хозяйства, службы потребительского рынка.