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Особый противопожарный режим завершился в Приангарье

16 июля 2018
Фото: 38.mchs.gov.ru

Особый противопожарный режим, действующий в регионе с 14 апреля, завершён на всей территории Прибайкалья. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Задачи по принятию мер, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожароопасным периодом, реализованы в полном объеме. Государственные инспекторы по пожарному надзору подводят итоги комплексной работы.

В рамках особого противопожарного режима были организованы проверки всех населенных пунктов Иркутской области. По их результатам выявлено 1246 нарушений требований пожарной безопасности в 540 населенных пунктах, в том числе в 304 населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров.

Основное внимание инспекторского состава было направлено на организацию наружного водоснабжения,  звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации, устройство минерализованных полос и противопожарных разрывов.

 «По сравнению с прошлым годом наблюдается рост нарушений, связанных с исполнением первичных мер пожарной безопасности органами местного самоуправления. Однако в целом по территориям отмечается снижение количества составленных протоколов в отношении граждан на 30,5%, обусловленное общим снижением количества возгораний сухой растительности и допускаемых правонарушений», – отметил Виктор Пашков, заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору полковник внутренней службы

Усиленная заблаговременная профилактическая работа с населением дала свои положительные результаты. Патрульными группами было обнаружено и оперативно потушено свыше 500 возгораний. В отношении 587 граждан, 20 должностных и 2 юридических лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. Возбуждено 62 административных расследований.


/ СИА /
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