Погода в Иркутской области испортится 17 июля

17 июля местами по Иркутской области ожидаются ливневые дожди, грозы, днём град, при грозах северо-западный ветер 12-17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области со ссылкой на данные Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

17-18 июля местами, 19 июля в большинстве районов области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

МЧС обращает внимание жителей и гостей области на необходимость соблюдения мер личной безопасности. Специалисты рекомендуют населению защитить свои дома от стихии, установив систему молниезащиты, а также призывают соблюдать правила поведения при грозе.