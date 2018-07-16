День металлурга в Братске отпраздновали более трех тысяч человек

В Братске ко Дню металлурга появилось 18 новых скульптур и состоялись зрелищные соревнования по силовому экстриму. Эти события вызвали большой интерес у жителей города и сотрудников Братского алюминиевого завода.

Профессиональный праздник традиционно начался с чествования металлургов и ветеранов металлургической отрасли. Благодарственные письма, почетные грамоты и другие награды от губернатора, Законодательного собрания Иркутской области, а также мэра и Думы Братска получили более двухсот сотрудников промплощадки БрАЗа. Награждения и праздничные концерты состоялись на лучших площадках города – в Братском драматическом театре и в ТКЦ «Братск-Арт».

Фото: РУСАЛ

– Богатство России будет прирастать Сибирью, в том числе Иркутской областью. И значительный вклад в это делают металлурги! Хотелось бы пожелать каждому из вас и Братскому алюминиевому заводу здоровья, финансового здоровья, производственного здоровья, личного оптимизма, чтобы вас не покидала уверенность в будущем! Шелеховская и Тайшетская промплощадки также передают вам приветы и поздравления! – выступил Александр Балабанов, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

Фото: РУСАЛ

Для всех горожан и гостей Братска приятным подарком от БрАЗа и компании РУСАЛ стали 18 новых скульптур в Парке металлургов. Там состоялось торжественное закрытие Фестиваля бетонных скульптур, который в этом году приобрел статус международного. Работа жюри и презентация новых скульптур, а также праздничная развлекательная программа вызвали ажиотаж среди горожан. Всех гостей парка приветствовал управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ Евгений Зенкин:

– Я всех поздравляю с днем Металлурга! Братск – город металлургов и город творческих людей! Самые талантливые мастера будут сюда притягиваться еще не раз, мы обязательно для этого организуем еще не одно мероприятие. И будем продолжать стимулировать творчество, пока наш город не станет лучшим городом в мире.

Сотни посетителей парка стремились сделать селфи рядом с бетонными героями советских мультиков. Кроме того, зрители могли проголосовать за самую понравившуюся скульптуру в номинации «Приз зрительских симпатий». Победителями в ней стали сразу две работы – «Илья Муромец» и «Ура, наша мама приехала!». Тройку лидеров, определенную профессиональным жюри, замкнула скульптура «Фокус-Покус» по мотивам мультфильма о поросёнке Фунтике, серебро – у «Телёнка Гаврюши». Первое место взяла работа скульптора из Нижнего Тагила Эдуарда Пономаренко «Мамонтёнок». 11 из 18 скульптур останутся в Парке металлургов. Остальные 7 разъедутся по городу: 5 перевезут на постоянное место жительства в яхт-клуб, 1 – к зданию соцзащиты и еще одну установят возле Детской городской больницы.

Фото: РУСАЛ

Еще одной точкой притяжения для горожан стал яхт-клуб БрАЗа. Там был организован семейный праздник и зрелищные соревнования по силовому экстриму, также посвященные Дню металлурга. Желающие могли покататься на лошадях и каруселях, принять участие в спортивных стартах. Детей бесплатно угощали мороженым, сахарной ватой и попкорном. А силачам организаторы приготовили разнообразные испытания – кантовка шины весом 150 килограммов, пробежка с 80-килограммовым мешком, «ходьба фермера», «камни Атласа», подъем машины «Форд» на раме, жим стокилограммового бревна стоя и «карусель Конана». Кульминацией шоу стала тяга четырехтонного грузовика "ГАЗ-66". Победителем в номинации «железный человек» стал Андрей Белых, выступавший за команду «РУСАЛ», который протянул грузовик на 20 метров за 24 секунды.

Фото: РУСАЛ

Суммарно в мероприятиях, посвященных Дню металлурга, в Братске приняли участие более трех тысяч горожан.

Справка:

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.