Выдача разрешений на строительство жилья станет доступна онлайн во всех городах РФ

16 июля в Москве состоялась 6-ая урбанистическая конференция «Глазычевские Чтения», посвященная памяти российского ученого и общественного деятеля, всемирно известного урбаниста Вячеслава Леонидовича Глазычева.

В конференции приняли участие генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, вице-президент, директор по развитию городской среды Фонда «Сколково» Елена Зеленцова и другие.

Главной темой на повестке дня стали цифровые стратегии управления городским пространством, которые меняют практики государственного и муниципального управления. Спикеры конференции обсудили актуальные тренды в развитии и управлении городским пространством в контексте глобальной цифровизации, а также концепции «умного города» и необходимые для их реализации ресурсы.

Александр Плутник рассказал, что сегодня цифровые технологии используются в самых разных сферах городской жизни – образовании, ритейле и даже при покупке жилья в ипотеку.

«Люди выбирают себе жилье, не посещая офисов риелторов. Выбор квартиры они делают через мобильное приложение. Кроме того, существует возможность, хотя она еще не полностью реализована, получить ипотечный кредит, не посещая банка. Представляете, сколько времени экономит человек, которому не надо заполнять бланки», – сказал генеральный директор ДОМ.РФ.

По его словам, важно использовать цифровые технологии и в сфере выдачи разрешений на строительство жилья, переведя эту услугу в электронный вид.

«В Москве, по-моему, эта работа сделана. Хочется такие решения закрепить законодательно для всех городов. Те города, которые будут быстрее развивать цифровые технологии, начнут выигрывать в глобальной борьбе за человеческий капитал», – сказал Александр Плутник.