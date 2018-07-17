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Клиенты других банков могут перевести в Альфа-Банк задолженность по «кредиткам»

17 июля 2018

Альфа-Банк предложил новый сервис по объединению задолженности кредитных карт клиентов в банке. Если у клиента уже есть кредитная карта в другом банке, он может перевести задолженность с нее на кредитную карту Альфа-Банка. Банк первым на рынке предложил сделать это удобно и выгодно. Воспользоваться услугой могут все действующие и новые клиенты банка — держатели кредитных карт Альфа-Банка.

«Наша цель — сделать как можно проще и прозрачнее взаимодействие клиента с продуктами и сервисами банка. Объединив все кредиты на одной карте, ему будет легче управлять задолженностью. Кредитные карты — один из ключевых продуктов банка. Новый сервис поможет нам увеличить кредитный портфель и привлечь новых клиентов», — комментирует Руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

Что получает клиент?

· льготный период: погашение переведенной суммы задолженности без процентов в срок 60 или 100 дней (в зависимости от категории карты);
· удобство использования: не надо помнить даты платежей и задолженность по разным картам;
· быстрый и удобный card-to-card-перевод без комиссии: на сайте банка www.alfabank.ru/bt или через мобильное приложение «Альфа-Мобайл»
· экономию времени: не нужно приносить документы, подтверждающие закрытие карты в другом банке — банк проверит это за клиента автоматически.

Условия перевода

· в Альфа-Банк можно перевести задолженность максимум с трех «кредиток» (доступно три перевода без комиссии);
· после перевода нужно закрыть «кредитки» в других банках, в течение двух недель подав заявление на расторжение договора кредитной карты. Если клиент не закроет «кредитку», с него спишут комиссию за перевод через 100 дней после перевода задолженности, согласно тарифам.
· за один перевод можно осуществить транзакцию до 800 тыс. рублей;
· перевод на дебетовую или другую кредитную карту Альфа-Банка недоступен.

Получить дополнительную информацию можно на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.


/ СИА /
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