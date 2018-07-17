«КОРУС Консалтинг» внедряет ERP-систему Microsoft Dynamics AX в торговой сети «Слата»

ГК «КОРУС Консалтинг» реализует проект по внедрению ERP на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 в торговой сети «Слата». Новая система, уже запущенная в эксплуатацию, поможет ритейлеру повысить эффективность процессов товародвижения.

Фото: vk.com/slata_irk

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Компания развивает несколько форматов торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль» и интернет-магазин. Образована в 2002 году.

Высокая динамика роста, планы по развитию бизнеса и выходу на новые территориальные рынки сделали задачу по внедрению ERP-системы актуальной для компании. Выбор был сделан в пользу платформы Microsoft Dynamics AX, а в качестве интегратора была приглашена команда ГК «КОРУС Консалтинг» – один из лидеров в области комплексной автоматизации ритейла.

В результате внедрения Microsoft Dynamics AX будет создан удобный инструмент для планирования и пополнения товарного запаса, более удобного взаимодействия с поставщиками, а также управления товародвижением, продуктовым ассортиментом и маркетинговыми акциями. Также в ходе проекта будет оптимизирован процесс расчёта основных финансовых показателей.

В момент запуска новой учетной системы в эксплуатацию наблюдается снижение уровня представленности товара в магазинах из-за перехода к процедуре автоматического пополнения. В настоящее время специалисты ГК «КОРУС Консалтинг» занимаются стабилизацией новой системы под рабочей нагрузкой.

«Запуск новой информационной системы – это сложный комплекс организационно-технических мероприятий, где малейший сбой может привести к незапланированным последствиям. Мы осознаем обеспокоенность покупателей и партнеров торговой сети и приносим извинения за временный дискомфорт. Мы разделяем ответственность с торговой сетью «Слата» за результат первого этапа внедрения и разработали комплекс действий, чтобы в режиме 24/7 стабилизировать ситуацию с поставками товара в магазины», – комментирует Дмитрий Ващилов, директор департамента ERP ГК «КОРУС Консалтинг».

Справка:

Группа компаний «КОРУС Консалтинг» (http://www.korusconsulting.ru) – российский системный интегратор, предлагающий услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 году. Сегодня в офисах «КОРУС Консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более 750 сотрудников.

Одной из ключевых отраслевых специализаций компании является комплексная автоматизация предприятий сектора розничной торговли. Среди клиентов «КОРУС Консалтинг» – Metro Cash & Carry, «Азбука Вкуса», «Кораблик», ЗАО «Тандер» (сеть «Магнит»), «Лента», «Монекс Трейдинг», «О’КЕЙ», «Радеж», «СПАР Ритэйл», «ЦУМ», Торговый дом «ЦентрОбувь», Тюменский ЦУМ и другие.