Потребительская оттепель. Сбербанк предлагает программу рефинансирования потребительских кредитов

На рынке потребительского кредитования очередной виток потепления. Центробанк официально подтвердил, что россияне практически ушли от сберегательной модели поведения. Впрочем, эксперты не видят в этом ничего плохого, поскольку активные траты могут в том числе простимулировать розничный товарооборот и ускорят рост экономики.

В Сбербанке с начала текущего года отмечают роста объемов потребительского кредитования. В целом в этом году только в Иркутской области Сбербанк выдал населению на важные повседневные нужды более 55 тысяч кредитов на общую сумму свыше 13 млрд. рублей.

«По нашим данным, по сравнению с прошлым годом потребительские аппетиты жителей региона выросли более чем на треть, - рассказывает заместитель управляющего Иркутским отделением ПАО Сбербанк Дарья Ефимова. – Мы думаем, что этому способствуют и настроение самих потребителей, и положительные изменения в экономике страны, и политика самого Сбербанка, поскольку появилась реальная возможность предлагать более лояльные условия кредитования».

Сбербанк и активно корректирует ставки по текущим программам кредитования в сторону снижения, а также формирует специальные предложения, к примеру, по рефинансированию потребительских кредитов. А эта тема сегодня актуальна как никогда. Многие оформили кредиты в период, когда на рынке наблюдалась иная кредитная политика, и ставки были иные. Сегодня условия меняются, поэтому естественно желание заемщиков снизить бремя кредита.

Сегодня программа кредитования Сбербанка «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов»[1] предоставляет возможность объединить до пяти кредитов в один, с единым ежемесячным платежом и с возможностью снижения процентной ставки. Сбербанк предлагает рефинансировать кредиты других банков, в том числе готов включить в этот пакет потребительские, которые заемщики брали в самом Сбербанке. При этом кредиты в сторонних банках могут быть различными – под рефинансирование подпадают потребительские, автокредиты, кредитные карты и дебетовые карты с разрешенным овердрафтом.

«Потребительский кредит на рефинансирование – удобный инструмент управления своими финансами: он предоставляет возможность снизить ставку и объединить несколько платежей в один. В нашей практике есть примеры, когда заемщик таким образом смог снизить ежемесячные платежи по своим кредитам в среднем на 15%. При этом мы упростили процесс приема документов по заявке на рефинансирование. Если вы берёте у Сбербанка сумму, которая не превышает сумму рефинансируемых кредитов, понадобятся только паспорт и информация по рефинансируемым кредитам, - поясняет Дарья Ефимова.

Впрочем, не только ставки и актуальные программы кредитования стимулируют рост потребкредитования. Заемщики, как правило, выбирают не только ставку, но и смотрят на другие условия. Не секрет, что сегодня особой популярностью пользуются услуги, позволяющие экономить время. И в банках это отлично понимают и стремятся удовлетворить. Так, подать заявку на потребительский кредит онлайн в Сбербанке можно в интернет-банке «Сбербанк Онлайн», в 2018 году функционал кредитной заявки появится в мобильном приложении с одноименным названием «Сбербанк Онлайн»[2].

«Сбербанк создает условия для перевода максимум услуг в digital[3]. Пользователи интернет-банка «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку на потребительский кредит в любое время и в любом месте (при наличии доступа к сети Интернет) без необходимости посещения офиса. При этом сейчас уже треть наших заемщиков при оформлении заявки на потребительский кредит используют именно этот вариант общения с банком. И это явно не предел, доля будет продолжать расти, - отмечает Дарья Ефимова.