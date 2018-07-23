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Потребительская оттепель. Сбербанк предлагает программу рефинансирования потребительских кредитов

23 июля 2018

На рынке потребительского кредитования очередной виток потепления. Центробанк официально подтвердил, что россияне практически ушли от сберегательной модели поведения. Впрочем, эксперты не видят в этом ничего плохого, поскольку активные траты могут в том числе простимулировать розничный товарооборот и ускорят рост экономики.

В Сбербанке с начала текущего года отмечают роста объемов потребительского кредитования. В целом в этом году только в Иркутской области Сбербанк выдал населению на важные повседневные нужды более 55 тысяч кредитов на общую сумму свыше 13 млрд. рублей.

«По нашим данным, по сравнению с прошлым годом потребительские аппетиты жителей региона выросли более чем на треть, - рассказывает заместитель управляющего Иркутским отделением ПАО Сбербанк Дарья Ефимова. – Мы думаем, что этому способствуют и настроение самих потребителей, и положительные изменения в экономике страны, и политика самого Сбербанка, поскольку появилась реальная возможность предлагать более лояльные условия кредитования».

Сбербанк и активно корректирует ставки по текущим программам кредитования в сторону снижения, а также формирует специальные предложения, к примеру, по рефинансированию потребительских кредитов. А эта тема сегодня актуальна как никогда. Многие оформили кредиты в период, когда на рынке наблюдалась иная кредитная политика, и ставки были иные. Сегодня условия меняются, поэтому естественно желание заемщиков снизить бремя кредита.

Сегодня программа кредитования Сбербанка «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов»[1] предоставляет возможность объединить до пяти кредитов в один, с единым ежемесячным платежом и с возможностью снижения процентной ставки. Сбербанк предлагает рефинансировать кредиты других банков, в том числе готов включить в этот пакет потребительские, которые заемщики брали в самом Сбербанке. При этом кредиты в сторонних банках могут быть различными – под рефинансирование подпадают потребительские, автокредиты, кредитные карты и дебетовые карты с разрешенным овердрафтом.

«Потребительский кредит на рефинансирование – удобный инструмент управления своими финансами: он предоставляет возможность снизить ставку и объединить несколько платежей в один. В нашей практике есть примеры, когда заемщик таким образом смог снизить ежемесячные платежи по своим кредитам в среднем на 15%. При этом мы упростили процесс приема документов по заявке на рефинансирование. Если вы берёте у Сбербанка сумму, которая не превышает сумму рефинансируемых кредитов, понадобятся только паспорт и информация по рефинансируемым кредитам, - поясняет Дарья Ефимова.

Впрочем, не только ставки и актуальные программы кредитования стимулируют рост потребкредитования. Заемщики, как правило, выбирают не только ставку, но и смотрят на другие условия. Не секрет, что сегодня особой популярностью пользуются услуги, позволяющие экономить время. И в банках это отлично понимают и стремятся удовлетворить. Так, подать заявку на потребительский кредит онлайн в Сбербанке можно в интернет-банке «Сбербанк Онлайн», в 2018 году функционал кредитной заявки появится в мобильном приложении с одноименным названием «Сбербанк Онлайн»[2].

«Сбербанк создает условия для перевода максимум услуг в digital[3]. Пользователи интернет-банка «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку на потребительский кредит в любое время и в любом месте (при наличии доступа к сети Интернет) без необходимости посещения офиса. При этом сейчас уже треть наших заемщиков при оформлении заявки на потребительский кредит используют именно этот вариант общения с банком. И это явно не предел, доля будет продолжать расти, - отмечает Дарья Ефимова.  

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.
[1] Подробную информацию об условиях потребительского кредитования в Сбербанке, тарифах, документах и ограничениях уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
[2] Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50.
[3] диджитал

/ СИА /
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