БКС Банк и УК БКС объявляют о запуске нового продукта

БКС Банк1 запустил новый продукт — вклад «Инвестиционный» с доходностью до 7,99% годовых. Продукт представляет собой сочетание ПИФов УК БКС2 («БКС Основа», «БКС Империя», «БКС Перспектива», «БКС Технологии XXII века» или «БКС Драгоценные металлы») и вклада БКС Банка в равных долях и позволяет инвесторам разумно распределить риски и при этом получить высокую ставку по вкладу.

Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. рублей, срок размещения — 181 день. При размещении средств от 50 тыс. рублей процентная ставка составляет 7,5%; при размещении более 300 тыс. рублей — 7,99%. Проценты выплачиваются в конце срока вклада.

«Российский финансовый рынок становится все более зрелым. Ставки по банковским вкладам снижаются, и наши клиенты постепенно приходят к пониманию, что банковский счет — для сбережения денег, а для инвестиций существуют другие продукты. Создавая привлекательный продукт для клиентов, мы решили использовать синергию банковского и инвестиционного бизнесов. Уверены, что клиенты БКС оценят наше новое предложение», — отметил Игорь Кобзарь, генеральный директор УК БКС.

«Депозит в сочетании с ПИФом — хорошо зарекомендовавший себя продукт. Наши уверенные позиции на финансовом рынке России и накопленная за более чем 20 лет работы экспертиза в инвестициях позволяет БКС предоставлять клиентам выгодные условия и продукты», — прокомментировал запуск нового продукта Дмитрий Пешнев-Подольский, председатель правления БКС Банка.

Об УК БКС:

АО УК «БКС» (www.bcs.ru/am/) работает с 2000 года. Основные направления бизнеса компании — индивидуальное доверитель¬ное управление для частных инвесторов, управление ПИФами, пенсионными и страховыми средства¬ми. Объем активов под управлением УК БКС составляет 10,9 млрд рублей (на 31.12.2017). Агенты управляющей компании представлены более чем в 50 городах России.

О БКС Банке:

АО «БКС Банк» (генеральная лицензия на осуществление банковских услуг No 101 от 15.12.2014) — универсальный коммерческий банк, входящий в состав финансовой группы БКС. Единственным акционером БКС Банка является ООО «Компания БКС» — входит в число лидеров среди российских брокеров по оборотам, по темпам роста региональной сети и клиентской базы.

АО «БКС Банк» осуществляет деятельность по всей территории России, имеет филиалы в г. Москве и г. Новосибирске и насчитывает 49 кредитно-кассовых офисов в регионах страны.

АО «БКС Банк» предоставляет полный спектр финансовых продуктов и услуг для физических лиц, предпринимателей и юридических лиц. Благодаря открытой архитектуре финансовой группы Банк предлагает своим клиентам не только традиционные банковские продукты, но и различные инвестиционные инструменты. Для поддержания высокого уровня клиентского сервиса и разработки продуктов, банк использует как собственные инновационные идеи, так и лучшие мировые практики, в том числе предоставляет высокотехнологичные дистанционные сервисы, позволяющие клиентам получать банковское обслуживание без посещения офисов.

Подробная информация о продуктах и услугах БКС Банка представлена на сайте bcs-bank.com.

1. Услугу оказывает Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ No 101 от 15.12.2014. Выдана без ограничения срока действия.

Денежные средства в депозит принимаются при одновременном соблюдении следующих условий:

1. приобретения в день оформления отчета об операциях о размещении депозита инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов «БКС Империя» — ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Империя» и/или «БКС Основа» — ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Основа», находящихся в доверительном управлении Акционерного общества Управляющей компании «Брокеркредитсервис» через банк, который действует в качестве агента по приему заявок на приобретение, погашение и обмен паев, на общую сумму не менее 50 000 рублей, с учетом соблюдения пропорции размещения денежных средств 1:1 (50 процентов от общей суммы, размещаемой в депозит и используемой для приобретения паев (далее — сумма инвестирования), должно быть размещено в депозит и 50 процентов от суммы инвестирования, должно быть использовано для приобретения паев);

2. оплаты инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов «БКС Империя» и/или «БКС Основа», находящихся в доверительном управлении Акционерного общества Управляющей компании «Брокеркредитсервис» наличными денежными средств через кассу АО «БКС Банк» или путем безналичного перечисления денежных средств со счета клиента, открытого в АО «БКС Банк»;

3. предоставления в день оформления отчета об операциях о размещении депозита, одного из документов, подтверждающих перечисление денежных средств в оплату паев:

— Заявление на прием денежных средств (при внесении наличных денежных средств для оплаты паев через кассу АО «БКС Банк»);

— Отчет об операциях о перечислении денежных средств, заявление на перечисление денежных средств, платежное поручение (при безналичном перечислении денежных средств со счета клиента, открытого в АО «БКС Банк»).

2АО УК «БКС». Лицензия No 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Выдана ФКЦБ РФ. Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном, сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов, Вы можете найти в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте bcs.ru/am, в ленте ЗАО «Интерфакс», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением АО УК «БКС» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО УК «БКС», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом.