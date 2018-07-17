Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 выгодных карт «Мир» с кэшбэком и бонусами

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных карт «Мир» с кэшбэком и бонусами, подготовленного порталом Сравни.ру. В рейтинг вошла классическая дебетовая карта «Мир» УРАЛСИБа с подключенной программой лояльности «УРАЛСИБ | Бонус».

Программа позволяет получать бонусные баллы за совершенные покупки и возвращать часть потраченных денег на свой счет, получать подарочные сертификаты или направлять средства на благотворительность. Согласно правилам программы «УРАЛСИБ | Бонус», за каждые 50 рублей, потраченных на оплату товаров и услуг, по карте начисляется 1 балл.

Банк УРАЛСИБ занимает одну из ключевых позиций на российском рынке банковских карт, а также входит в Топ-10 эмитентов платежных карт «Мир» по версии портала Банки.ру.

Получить подробную информацию о карточных продуктах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».