С 1 августа – новые форматы курсов в Университете бизнеса УРАЛСИБ

С 1 августа Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ запускает образовательные программы для бизнеса в новом формате: email-курс «Бизнес на автомате» и видео-курс «Внедряем наставничество в бизнес».
Участие бесплатное.
Email-курс «Бизнес на автомате» — это 8 бесплатных уроков в виде статей с инструкцией к действию от специалистов по автоматизации бизнеса компании «Интерлогика».
Во время курса вы сможете автоматизировать бизнес-процессы и управленческий учет. Вы узнаете, зачем собственнику информационная система и как сделать учет точнее, а процессы быстрее.
Видео-курс «Внедряем наставничество в бизнес» — это видео-уроки в записи с лучшими практиками по наставничеству.
Преподаватель курса — Алина Бухарина, архитектор образовательных систем и программ развития, практикующий преподаватель и член Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ».
Программа курса:
- что такое наставничество и как оно поможет сэкономить деньги
- что нужно делать, чтобы внедрить наставничество
- наставничество как культура и наставничество как система
- инструменты наставничества
- роли, в которых может выступать наставник
- индивидуальный план развития (ИПР): зачем он нужен и как его использовать
- оценка эффективности наставничества
Зарегистрироваться на обе программы можно по ссылке.
Видео-уроки по наставничеству и email-уроки по автоматизации будут приходить на почту всем зарегистрированным слушателям один раз в неделю, начиная с 1 августа.