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С 1 августа – новые форматы курсов в Университете бизнеса УРАЛСИБ

17 июля 2018

С 1 августа Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ запускает образовательные программы для бизнеса в новом формате: email-курс «Бизнес на автомате» и видео-курс «Внедряем наставничество в бизнес».

Участие бесплатное.

Email-курс «Бизнес на автомате» — это 8 бесплатных уроков в виде статей с инструкцией к действию от специалистов по автоматизации бизнеса компании «Интерлогика».

Во время курса вы сможете автоматизировать бизнес-процессы и управленческий учет. Вы узнаете, зачем собственнику информационная система и как сделать учет точнее, а процессы быстрее.

Видео-курс «Внедряем наставничество в бизнес» — это видео-уроки в записи с лучшими практиками по наставничеству.

Преподаватель курса — Алина Бухарина, архитектор образовательных систем и программ развития, практикующий преподаватель и член Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ».

Программа курса:

  • что такое наставничество и как оно поможет сэкономить деньги
  • что нужно делать, чтобы внедрить наставничество
  • наставничество как культура и наставничество как система
  • инструменты наставничества
  • роли, в которых может выступать наставник
  • индивидуальный план развития (ИПР): зачем он нужен и как его использовать
  • оценка эффективности наставничества

Зарегистрироваться на обе программы можно по ссылке.

Видео-уроки по наставничеству и email-уроки по автоматизации будут приходить на почту всем зарегистрированным слушателям один раз в неделю, начиная с 1 августа.


/ СИА /
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