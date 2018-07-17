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Московский «РФИ Банк» присоединился к Платежной системе BLIZKO Связь-Банка

17 июля 2018

К Платежной системе BLIZKO Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) присоединился еще один партнер – столичный АО «РФИ Банк».  

Его клиентам стали доступны мгновенные безадресные денежные переводы BLIZKO без открытия счета в более чем 40 000 отделениях в России и за рубежом сети Платежной системы.

BLIZKO имеет одну из самых широких и удобных сетей пунктов обслуживания клиентов в России, включая отделения почтовой связи ФГУП «Почта России», и в странах СНГ. 

Перевод BLIZKO в рублях, долларах США и евро можно получить уже через 1 минуту после отправки. Комиссия составляет всего от 0,2%.


/ СИА /
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