ВТБ принял участие в интенсивах Британской высшей школы дизайна

В рамках реализации проекта «Портал корпоративного бизнеса» банк ВТБ предоставил кейсы для решения на двух краткосрочных интенсивных курсах по UX&UI дизайну, организованных Британской высшей школой дизайна. Участникам предстояло на базе существующих возможностей проработать варианты стартовой страницы, а также виды мобильного интерфейса портала.
«Портал корпоративного бизнеса» — это единая информационная площадка, предусматривающая использование инструментов для кросс-функционального взаимодействия сотрудников Группы, платформы для работы call-центра корпоративного бизнеса банка и пр. Слушатели курсов изучили роли в системе, сценарии пользователей и предложили визуальные и технологические решения, которые в будущем могут стать частью экосистемы внутри Группы ВТБ. Таким образом, участники интенсивов получили возможность приобрести практический опыт решения задач масштаба федерального банка, а также повлиять на решения по разработке промышленного продукта.
Над кейсом ВТБ работали специалисты различных направлений: веб-дизайнеры, проектировщики интерфейсов, аналитики, менеджеры цифровых продуктов. Наиболее перспективные участники курса получат возможность войти в продуктовую команду банка и развивать проект внутри Группы ВТБ.
«Портал разрабатывается с особым вниманием к дизайну и удобству пользователей. Мы реализуем систему, соответствующую современным представлениям о проектировании интерфейсов и юзабилити, при этом стремясь сократить время на выполнение операций и ускорить адаптацию к работе с системой. Наше взаимодействие с Британской высшей школой дизайна позволяет нам найти новые идеи для проекта и привлечь квалифицированные кадры», — комментирует руководитель Департамента координации и анализа бизнеса, старший вице-президент ВТБ Елена Колесник.
Справка
UX&UI дизайн лежит в основе процесса разработки веб-интерфейсов и направлен на решение вопросов удобства, практичности и интуитивности использования сайтов и программ. UX (user eXperience, пользовательский опыт) подразумевает сбор и структурирование информации, которая будет представлена на сайте/программе, разработку графического дизайна, проработку функциональности и пр. UI (user interface, пользовательский интерфейс) - это более узкое понятие, включающее в себя определенный набор графически оформленных технических элементов (кнопки, чекбоксы, селекторы и другие поля). Его задача – помочь пользователю организовать взаимодействие с программой/сайтом.