ВТБ принял участие в интенсивах Британской высшей школы дизайна

В рамках реализации проекта «Портал корпоративного бизнеса» банк ВТБ предоставил кейсы для решения на двух краткосрочных интенсивных курсах по UX&UI дизайну, организованных Британской высшей школой дизайна. Участникам предстояло на базе существующих возможностей проработать варианты стартовой страницы, а также виды мобильного интерфейса портала.

«Портал корпоративного бизнеса» — это единая информационная площадка, предусматривающая использование инструментов для кросс-функционального взаимодействия сотрудников Группы, платформы для работы call-центра корпоративного бизнеса банка и пр. Слушатели курсов изучили роли в системе, сценарии пользователей и предложили визуальные и технологические решения, которые в будущем могут стать частью экосистемы внутри Группы ВТБ. Таким образом, участники интенсивов получили возможность приобрести практический опыт решения задач масштаба федерального банка, а также повлиять на решения по разработке промышленного продукта.

Над кейсом ВТБ работали специалисты различных направлений: веб-дизайнеры, проектировщики интерфейсов, аналитики, менеджеры цифровых продуктов. Наиболее перспективные участники курса получат возможность войти в продуктовую команду банка и развивать проект внутри Группы ВТБ.

«Портал разрабатывается с особым вниманием к дизайну и удобству пользователей. Мы реализуем систему, соответствующую современным представлениям о проектировании интерфейсов и юзабилити, при этом стремясь сократить время на выполнение операций и ускорить адаптацию к работе с системой. Наше взаимодействие с Британской высшей школой дизайна позволяет нам найти новые идеи для проекта и привлечь квалифицированные кадры», — комментирует руководитель Департамента координации и анализа бизнеса, старший вице-президент ВТБ Елена Колесник.