Взаимоотношения Иркутской области и Республики Вьетнам с каждым годом становятся ближе

В Правительстве Иркутской области состоялась встреча губернатора региона Сергея Левченко с делегацией Социалистической Республики Вьетнам. Возглавляет делегацию секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи Хо Ши Мина Нгуен Нгок Лыонг. Также участие во встрече принял министр по молодежной политике Приангарья Александр Попов, сообщает пресс-служба Правительства региона.

– Взаимоотношения между Иркутской областью и Социалистической Республикой Вьетнам с каждым годом становятся ближе. В прошлом году делегация Приангарья побывала в вашей стране. В июне этого года мы подписали Меморандум о намерениях установления отношений между Правительством Иркутской области и Народным комитетом провинции Куангнинь. Но это не значит, что мы будем иметь связи только с одной провинцией, мы готовы дружить со всей страной, в которой живет такой приветливый и трудолюбивый народ, – обратился к членам делегации Сергей Левченко.

Глава региона также подчеркнул, что с каждым годом растет туристический поток из Приангарья во Вьетнам, пионеры двух стран по программам обмена бывают друг у друга в гостях, а в вузах Иркутской области обучаются студенты из Вьетнама.

Министр по молодежной политике Приангарья Александр Попов отметил:

– Студенты из вашей страны очень хорошо учатся, они побеждают на межвузовских предметных олимпиадах по точным наукам. Преподаватели ценят студентов из Вьетнама за упорство.

Нгуен Нгок Лыонг поблагодарил губернатора и Правительство Иркутской области за внимание и теплую встречу. Он рассказал о своих впечатлениях о регионе и России, отметил, что народ Социалистической Республики Вьетнам помнит и уважает сотрудничество сначала с Советским Союзом, а затем и Россией.

– Мы очень рады, что имеем шанс приехать в Россию и особенно в Иркутскую область, где развивается дружба и сотрудничество между нашими странами. Мы очень ценим отношение ваших людей и Правительства к нашему государству. Рады, что и у вас хорошие впечатления от нашей страны. Постараемся, чтобы дружба развивалась и укреплялась, – сказал секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи Хо Ши Мина Нгуен Нгок Лыонг.

Он также рассказал, что Вьетнам готов сотрудничать с Иркутской областью в разных сферах – культура, туризм, сельское хозяйство, молодежные программы. Нгуен Нгок Лыонг отметил, что рост экономики Социалистической Республики Вьетнам за последние шесть месяцев составил 7%, и это, по его словам, самый высокий показатель за 25 лет.

Александр Попов пригласил представителей Вьетнама в следующем году принять участие в Международном молодежном форуме «Байкал». Мероприятие проводится Правительством Иркутской области при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе и Росмолодежи. В этом году форум проходил в Ольхонском районе с 29 июня по 6 июля, в нем приняли участие 550 представителей из девяти стран. Вьетнамская сторона очень заинтересовалась предложением и обещала рассмотреть возможность участия представителей своей страны в мероприятии.