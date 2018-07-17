Работникам иркутской компании вернули 4,3 млн рублей задержанной зарплаты

Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Инвестиционно-сетевая компания «Зодиак Плюс».

Проверка показала, что 117 работникам строительно-монтажного предприятия не выплачены зарплаты за период с декабря 2017 года по январь 2018. Долг превысил 4,3 млн рублей.

С целью устранения выявленных нарушений трудового законодательства прокурор района внес представление генеральному руководителю предприятия с требованием незамедлительного погашения задолженности по оплате труда.

Кроме того, в интересах работников предприятия прокуратурой в суд направлено 187 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

В настоящее время задолженность по оплате труда на предприятии погашена в полном объеме.