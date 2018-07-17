24,3 тыс. жителей Иркутской области трудоустроили с начала года службы занятости населения

В Иркутской области с начала года службы занятости населения трудоустроили 24,3 тыс. человек. Уровень трудоустройства по состоянию на 1 июля 2018 года составил 61,6% от численности обратившихся по вопросу трудоустройства, что на 3,8 п. п. больше чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на заместителя министра труда и занятости Иркутской области Елену Егорову.

На рынке труда Иркутской области наблюдается стабильная ситуация. По состоянию на начало июля уровень регистрируемой безработицы составил 1,0%, что на 0,1 п. п. ниже уровня на начало 2018 года (1,1%) и на 0,2 процентных пункта меньше уровня, сложившегося в аналогичном периоде прошлого года (1,2%).

По предварительным данным по объему подаваемых сведений о наличии вакантных рабочих мест в общей структуре спроса организаций Иркутской области лидируют строительная отрасль, обрабатывающие производства и образование.

– Мы видим, что одной из причин, затрудняющих трудоустройство граждан, является отсутствие у них профессиональных навыков, востребованных на рынке труда. Поэтому со своей стороны помогаем обратившимся в поиске работы, организовать их профессиональное обучение, основная задача которого - повысить конкурентоспособность и профессиональную мобильность людей для последующего трудоустройства, – отметила Елена Егорова.

Профессиональное обучение безработных проводится по профессиям, специальностям, пользующимся спросом на рынке труда Иркутской области: строительные профессии (плотники, электрогазосварщики, стропальщики), водители большегрузных автомобилей, машинисты кранов, бульдозеров, трактористы, монтеры путей, слесари по ремонту автомобилей, а также профессии сферы услуг (повара, кондитеры, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, парикмахеры).

Обучение проводится на базах образовательных организаций, учебных центров и организаций дополнительного профессионального образования, имеющих необходимые условия для обучения безработных. В первом полугодии текущего года к обучению приступили 2358 безработных, из них окончили – 1605 человек.