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Почти 14 млн рублей задолженности по зарплате взыскано с нефтегазового предприятия в Иркутской области

17 июля 2018

13,8 млн рублей задолженности по заработной плате в пользу работников нефтегазовой отрасли взыскали судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Иркутской области.

Предприятие, занимающееся строительством объектов нефтегазовой отрасли, в течение пяти месяцев не выплачивало заработную плату своим сотрудникам из-за задержки перевода денежных средств со стороны наймодателя. В связи с чем, компания задолжала 188 вахтовикам зарплату. Общая задолженность составила 13,8 млн рублей., сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Прокурор Октябрьского района г. Иркутска в интересах работников предприятия обратился в суд. Мировой судья судебного участка No 2 Октябрьского округа г. Иркутска постановил взыскать невыплаченную заработную плату в полном объеме.

Судебные приставы возбудили 188 исполнительных производств, которые были объединены в одно сводное. Должником были приняты все меры к выплате наемным рабочим заработанных ими денежных средств полностью.


/ СИА /
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