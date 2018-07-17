Жители Иркутской области стали чаще покупать полисы имущественного страхования

По итогам 2017 года количество заключенных договоров имущественного страхования в Иркутской области увеличилось на 3,4% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Повышение интереса к страховым услугам у жителей региона эксперты объясняют ростом финансовой грамотности населения. Люди понимают, что брать на себя полный объем возможных рисков в условиях экономической нестабильности оказывается слишком опасно. А пожары, затопления от соседей, кражи и угоны случаются в области с печальной регулярностью.

Из-за нарушений устройства и эксплуатации электрооборудования в регионе за прошедшие пять месяцев с начала года произошло 483 пожара. Неосторожное обращение с огнём послужило причиной 373 пожаров, из них 64 пожара случилось из-за неосторожности при курении. На третьем месте – нарушение устройства и эксплуатации печей и теплопроизводящих установок. По этой причине произошло 182 пожара.

Поэтому у местных жителей, как физических лиц, так и представителей бизнеса и индивидуальных предпринимателей, полисы страхования имущества в прошлом году пользовались заметно большим спросом, чем годом ранее.

Всего за год в области было заключено 365 899 договоров имущественного страхования, что составляет 0,8% от всего количества подобных договоров, заключенных за 2017 год в стране. Объем собранных в области премий составил 2,593 млрд рублей, снизившись на 12,9% относительно прошлогоднего показателя, при этом 1,462 млрд рублей из них (56%) было собрано в автокаско. Снижение сборов премий объясняется падением средней стоимости полиса имущественного страхования. За год в России этот показатель снизился на 18,5% до 7,8 тыс рублей, и ряд экспертов заговорил о демпинговой войне тарифов в этом виде страхования.

В Иркутской области средняя стоимость подобного полиса оказалась по итогам 2017 года немного ниже общероссийской – 7,1 тыс рублей. Впрочем, страховщики отмечают, что откровенно плохие риски по низкому тарифу застраховать в приличной компании нельзя, и предостерегают клиентов – не обращаться за полисами в сомнительные организации. В общем объеме сборов по имущественному страхованию доля Иркутской области составила 0,7%.

Уровень выплат по итогам года оказался в области ниже общероссийского – 33,9% (общероссийский – 39,3%). При этом уровень выплат отдельно по автокаско равнялся в области 47,8%, что также ниже среднего по стране (51,3%). Всего иркутянам, застраховавшим свое имущество, в 2017 году было выплачено около 878 млн рублей.

«После стагнации 2015 года и некоторого падения рынка имущественного страхования, динамика на рынке, в целом, положительная, – сказал эксперт проекта «Страхование: Общественная экспертиза» Сергей Смирнов, – В 2017 году постепенно начал восстанавливаться объем кредитования, что способствует росту сборов у страховщиков. Крупные убытки последнего года, в частности, ряд пожаров, широко освещавшихся в прессе, например, на рынке «Синдика», привел к тому, что граждане начали серьезнее относиться к оценке риска и покупке полисов. Сейчас страховщики дают клиентам рекомендации в том, как снизить риск пожара, затопления или угона, и страхователи их слушают. В целом заметно, что жители регионов становятся более финансово ответственны, и в этом плане разрыв между ними и жителями столиц сокращается».