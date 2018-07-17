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19 июля предпринимателям Приагарья расскажут о деятельности Роспотребнадзора

17 июля 2018

Региональное управление Роспотребнадзора приглашает бизнес на День открытых дверей для предпринимателей. Мероприятие запланировано на 19 июля. С 10.00 до 12.00 сотрудники Роспотребнадзора намерены провести публичные обсуждения результатов правоприменительной практики по итогам второго квартала 2018 года. Сразу после этого – с 12.00 до 16.00 – представители ведомства организуют «День открытых дверей для предпринимателей».

Акция направлена на повышение уровня информирования предпринимателей о деятельности Роспотребнадзора, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юрлиц, сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена Иркутской области. Специалисты намерены проконсультировать бизнес по наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Обсуждение состоится в актовом зале санитарно-гигиенического корпуса Иркутского государственного медицинского университета, расположенного по адресу: г. Иркутск, улица Красного Восстания, 2 (4 этаж).

Информацию об участии в мероприятии следует сообщить до 18 июля по телефону 24-39-88 (контактное лицо – Каурова Светлана Петровна).

Места проведения «Дня открытых дверей для предпринимателей» на территории Иркутской области

 

Наименование структурного подразделения

Адрес

1

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области

 

г.Иркутск, ул. Карла Маркса, 8

 

2

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании

 

г. Ангарск, квартал  95, дом 17

 

3

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по Иркутской области  в г.  Усолье-Сибирское и Усольском районе

 

г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73

 

4

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по Иркутской области в г. Зиме, Зиминском районе, г. Саянске

 

г. Зима, ул. Коммунистическая, 34

 

5

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по Иркутской области в Заларинском, Балаганском  и Нукутском районах

 

п. Залари, ул. Совхозная, 5

 

6

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по Иркутской области в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском  районах

 

г. Тулун, ул. Виноградова, дом 21

 

7

 

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по Иркутской области  Нижнеудинском районе

 

г. Нижнеудинск, ул. Энгельса, 8

 

8

 

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах

 

г. Тайшет, ул. Транспортная, 46а

 

9

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе

 

г. Усть-Илимск, Лечебная зона, 6

 

10

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по Иркутской области  в г. Братске и Братском районе

 

г. Братск, ул. Муханова, 20

 

11

 

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах

 

 

г. Усть-Кут, ул. Кирова, 91

 

12

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по Иркутской области  в Черемховском и Аларском районах

 

г. Черемхово, ул. Плеханова, 1

 

13

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по Иркутской области в Нижнеилимском районе

 

г. Железногорс-Илимский, 3 квартал, дом 40

 

14

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском  районах

 

п. Усть-Ордынский, переулок 1-ый Октябрьский, 12

 

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