19 июля предпринимателям Приагарья расскажут о деятельности Роспотребнадзора

Региональное управление Роспотребнадзора приглашает бизнес на День открытых дверей для предпринимателей. Мероприятие запланировано на 19 июля. С 10.00 до 12.00 сотрудники Роспотребнадзора намерены провести публичные обсуждения результатов правоприменительной практики по итогам второго квартала 2018 года. Сразу после этого – с 12.00 до 16.00 – представители ведомства организуют «День открытых дверей для предпринимателей».
Акция направлена на повышение уровня информирования предпринимателей о деятельности Роспотребнадзора, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юрлиц, сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена Иркутской области. Специалисты намерены проконсультировать бизнес по наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Обсуждение состоится в актовом зале санитарно-гигиенического корпуса Иркутского государственного медицинского университета, расположенного по адресу: г. Иркутск, улица Красного Восстания, 2 (4 этаж).
Информацию об участии в мероприятии следует сообщить до 18 июля по телефону 24-39-88 (контактное лицо – Каурова Светлана Петровна).
Места проведения «Дня открытых дверей для предпринимателей» на территории Иркутской области
|
|
Наименование структурного подразделения
|
Адрес
|
1
|
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области
|
г.Иркутск, ул. Карла Маркса, 8
|
2
|
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании
|
г. Ангарск, квартал 95, дом 17
|
3
|
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе
|
г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73
|
4
|
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме, Зиминском районе, г. Саянске
|
г. Зима, ул. Коммунистическая, 34
|
5
|
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах
|
п. Залари, ул. Совхозная, 5
|
6
|
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах
|
г. Тулун, ул. Виноградова, дом 21
|
7
|
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Нижнеудинском районе
|
г. Нижнеудинск, ул. Энгельса, 8
|
8
|
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах
|
г. Тайшет, ул. Транспортная, 46а
|
9
|
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе
|
г. Усть-Илимск, Лечебная зона, 6
|
10
|
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске и Братском районе
|
г. Братск, ул. Муханова, 20
|
11
|
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах
|
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 91
|
12
|
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах
|
г. Черемхово, ул. Плеханова, 1
|
13
|
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеилимском районе
|
г. Железногорс-Илимский, 3 квартал, дом 40
|
14
|
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах
|
п. Усть-Ордынский, переулок 1-ый Октябрьский, 12