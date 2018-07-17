19 июля предпринимателям Приагарья расскажут о деятельности Роспотребнадзора

Региональное управление Роспотребнадзора приглашает бизнес на День открытых дверей для предпринимателей. Мероприятие запланировано на 19 июля. С 10.00 до 12.00 сотрудники Роспотребнадзора намерены провести публичные обсуждения результатов правоприменительной практики по итогам второго квартала 2018 года. Сразу после этого – с 12.00 до 16.00 – представители ведомства организуют «День открытых дверей для предпринимателей».

Акция направлена на повышение уровня информирования предпринимателей о деятельности Роспотребнадзора, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юрлиц, сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена Иркутской области. Специалисты намерены проконсультировать бизнес по наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Обсуждение состоится в актовом зале санитарно-гигиенического корпуса Иркутского государственного медицинского университета, расположенного по адресу: г. Иркутск, улица Красного Восстания, 2 (4 этаж).

Информацию об участии в мероприятии следует сообщить до 18 июля по телефону 24-39-88 (контактное лицо – Каурова Светлана Петровна).

Места проведения «Дня открытых дверей для предпринимателей» на территории Иркутской области