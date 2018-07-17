Ко Дню металлурга 143 сотрудника ИркАЗа получили награды и звания

Накануне Дня металлурга в Шелехове прошли награждения передовиков производства и активистов промплощадки РУСАЛа. За различные успехи грамотами и благодарностями были отмечены 143 работника Иркутского алюминиевого завода.

4 человека получили награды Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Это старший мастер участка по обработке электролизеров Александр Фалин, электролизник расплавленных солей Артем Шестаков, литейщик Андрей Михайлов и прокальщик Петр Пашков.

Грамотами губернатора отмечены 9 человек, и еще 5 – благодарностью Законодательного собрания Иркутской области. 18 человек получили благодарности мэра района и главы города.

Звание «Гордость РУСАЛа» получил директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности ИркАЗа Алексей Тенигин. Обладателями грамот РУСАЛа стали 9 человек, грамот Алюминиевого дивизиона – 9 человек, еще 9 человек получили грамоты генерального директора и столько же – благодарность генерального директора.

48 человек получили звания «Ветеран завода», все они отработали на ИркАЗе по 20 лет. 22 работника ИркАЗа стали героями обновленной Доски Почета.

– Несмотря на внешние обстоятельства, завод продолжает работать на полную мощность, – отметил генеральный директор ИркАЗа Олег Буц. – Мы продолжаем воплощать инновационные проекты, модернизировать оборудование, в том числе газоочистные установки. Социальная ответственность компании выражается в совместных с городом программах и адресной благотворительной помощи. По-прежнему главной ценностью РУСАЛа остаются люди – наши сотрудники, благодаря которым компания завоевала и сохраняет лидерские позиции в российской и мировой промышленности.

В честь Дня металлурга в Шелехове состоялся целый ряд мероприятий: корпоративный фестиваль «Нам песня строить и жить помогает», общегородской концерт в парке. Центральным событием праздника стало открытие обновленного стадиона «Металлург», который был реконструирован на средства компании РУСАЛ. На стадионе появились новые зрительские трибуны, новое ограждение и система освещения, профессиональный искусственный газон и прорезиненные беговые дорожки.