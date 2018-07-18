Knight Frank: На рынке офисной недвижимости спрос опережает предложение

По итогам I полугодия 2018 года объем чистого поглощения в сегменте офисной недвижимости Москвы увеличился на 83%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 297 тыс. кв. м, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

Лидером по объему сделок в I полугодии 2018 г. стали компании, представляющие сектор Телекоммуникации / Медиа / Технологии. Их доля в общем объеме сделок составила 20%. Также были активны транспортные компании и логисты, их доля в общем объеме сделок составила 15%.

В I полугодии 2018 года вырос спрос на офисные блоки площадью более 1 тыс. кв. м – доля данного сегмента выросла с 43% до 51% в общей структуре сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция увеличения спроса на крупные офисные блоки подтверждается и средней площадью сделки, которая по сравнению с I полугодием 2017 года выросла на 43% и составила 2,1 тыс. кв. м.

По словам директора департамента офисной недвижимости компании Knight Frank Константина Лосюкова, в целом ситуация на рынке схожа с посткризисной картиной 2008 года, когда рост спроса опережал предложение. «Это помогает рынку избавиться от кризисных перегибов, которые наблюдались в 2015–2016 гг. До конца 2018 года и в первой половине 2019 года тенденция не изменится»