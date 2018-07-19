«И вдруг пошла пруха». 10 цитат Даши Намдакова – бурятского художника с мировым именем

Мировая премьера выставки Даши Намдакова «Другое измерение» прогремела 13 июля на весь Иркутск. На открытии художник рассказывал не только о своих работах, но и о себе, своей семье, любви к Иркутску, о том, откуда он черпает вдохновение и о многом другом. SIA.RU записал самые интересные цитаты Даши и предлагает читателям открыть для себя скульптора с новой стороны.

1. О первой выставке

Даши Намдаков родился в Забайкалье. Учился в Красноярском государственном художественном институте, который закончил экстерном. В 2000 году в Иркутске прошла его первая персональная выставка, результаты которой стали для него большим сюрпризом.

«С Иркутском у меня прекрасные отношения. В нём есть какая-то историчность. Здесь у меня была первая выставка, которая дала мне профессиональную уверенность. Раньше я считал, что моё искусство будет интересно только Бурятии, Монголии, соседним регионам Сибири. Однако стены иркутского музея дали мне крылья: интерес публики оказался больше и шире, чем я ожидал».

2. О первом крупном гонораре

На пресс-конференции, посвященной открытию выставки «Другое измерение», журналист поинтересовался, правда ли, что у Даши купили скульптуры и расплатились квартирой.

«Да, это правда. Когда я приехал в Иркутск, известный иркутский бизнесмен Юрий Ковалев предложил мне квартиру взамен на четыре скульптуры. Так я оказался в Иркутске. От союза художников в Иркутске я получил мастерскую Галины Новиковой. Там я проработал 3 года.

В Иркутске меня поддерживали и другие люди. Мы в то время дружили с Ларисой Забродской, она тогда была вице-губернатором.

Через три года меня стали затягивать в Москву.. Уезжать не хотел, но понимал, что этот шаг необходим, потому что нужно развиваться, нужно двигаться».

3. О судьбе кочевника

После Москвы пять лет скульптор жил и работал в Италии. Потом переехал в Англию, где живет в настоящее время уже шестой год.

«В Лондоне происходят невероятные выставки каждый раз. Каждую неделю приезжаешь и видишь что-то другое. Воздух в городе насыщен творчеством. В своё время Италия дала мне много: Уффицы, Флоренция, великие мастера. Однажды нам с Надеждой Петровной предложили сделать выставку во флорентийской Академии художеств, меня приняли в академики. На этом и закончилась моя итальянская история».

4. О вдохновении

Художник всё время ищет себя в мире глобальной культуры, экспериментирует. В новых скульптурах сохраняется самобытность Азии, но вместе с этим сам автор отмечает европейское влияние.

«Вдохновение – это термин, который я никогда не понимал. Что может вдохновить? Окружение, воздух, среда, еда, музеи, галереи, общение – всё это отразилось на мне. Получился некий коктейль между моим состоянием сейчас, и тем, какой я есть – восточный человек, получивший российское академическое образование. Повлияло и движение в сторону Европы, не путешествия, а жизнь. Просто путешествий не хватило бы, чтобы появилась такая коллекция, всё-таки это должно было как-то впитаться в меня».

5. О создании новой коллекции

Полтора года назад, когда законченную скульптуру «Хранитель Байкала» отдали на литьё, Даши улетел в Лондон. Последующий период творчества некоторые сравнивают с «Болдинской осенью» – всего за два месяца родилась новая коллекция, которая была представлена в Иркутске. По словам духовного учителя Даши, причина такого творческого подъема в том, что скульптор совершил богоугодное дело.

«И вдруг пошла, не могу другое слово подобрать, пруха. Я два месяца не общался с миром, выключил телефон, и как-то сами собой вылились 20 новых скульптур, ставшие новой коллекцией.

Я был безумно увлечен, никуда не ходил кроме работы. Возвращался домой уставший, брал лист бумаги, рисовал, рисовал, и каждый раз появлялись новые идеи.

Я понимал, что всё здесь не просто. Прошло два месяца, ко мне из Лондона приехали люди, которые занимались искусством. После этого процесс остановился, я полгода не мог смотреть на глину, видимо, выплеснулась энергия».

6. О том, почему для премьеры выбран Иркутск

Премьера новой коллекции должна была состояться в Санкт-Петербурге, но галерея Бронштейна приложила все усилия, чтобы перехватить эту премьеру и сделать её в Иркутске.

«Не в каждом городе есть Бронштейны, галереи такого уровня. Я не знаю ни одной подобной галереи. Ладно построить здание, но душа... невероятная».

7. О главном учителе

В семье Намдаковых восемь детей, Даши − шестой. Двое в итоге получили профессиональное образование, хотя стремились к творчеству все, отмечает мастер.

«Когда меня раньше спрашивали, кто был моим учителем, я перечислял имена педагогов. В какой-то момент я понял, что был не прав. Первый мой учитель – отец. Он создал среду, которую, к сожалению, я не смог создать.

Отец ткал ковры, резал по дереву, учил нас чеканке, писал буддийскую живопись – танка – в том числе и для буддийских храмов. Каждому из нас он давал возможность кисточкой закрасить кусочек на большом холсте. По его словам, это богоугодное дело, по-бурятски – ‘буин’, и в этом важно было участвовать. Мы всегда вспоминаем, как было здорово в детстве рисовать вокруг отца. Считаю, что двое, сестра и брат, однозначно сильнее меня. Просто я младший, и подняться на ноги мне помогала вся семья».

8. О подарке родине

Композиция «Хранитель Байкала» – совместный проект Арт-фонда Даши Намдакова в Москве и галереи Виктора Бронштейна. Идея возникла перед юбилеем, когда художнику исполнялось 50 лет. Собрать друзей, разбросанных по всему миру, оказалось невозможным, поэтому семейным советом было принято решение – сделать подарок родине.

«Я пытался рисовать, однако ничего интересного не выходило.

Приехал на родину, начал искать со стороны Бурятии, потом поехал в сторону Иркутска – на Ольхон, в Хужир. Место понравилось, но не понравилось столпотворение людей. Мне бы хотелось, чтобы ‘Хранитель Байкала’ находился в какой-то особенной зоне.

Когда оказались на Хобое, я поднялся на мыс и понял, что это – то самое место. На следующий день в гостинице я сделал эскиз на салфетке. Он будто сам напрашивался».

9. О месте для «Хранителя Байкала»

Судьба бронзового монумента до сих пор решается. Его планировали поставить на Ольхоне в сентябре 2017 года. Однако сроки несколько раз переносились из-за сопротивления активистов.

«Сейчас скульптуру предлагают поставить в Бурятии. Эта идея мне тоже понравилась, но меня останавливает только та пульсация, которую я почувствовал на Хобое. Там место ‘Хранителя’».

10. Об ответственности и любимых творениях

Известно, что Даши не держит свои работы дома и никогда не хранит их в мастерской. Скульптуры должны жить своей жизнью, а «любимчиков» быть не может.

«Отлив вечный материал, ты понимаешь, что эта работа будет стоять тысячи лет, если её не переплавить, насильно не уничтожить. Мой учитель говорил, что если ты отлил вечный материал, ты несешь ответственность. Имел наглость – люби. Если ты не любишь то, что делаешь, у тебя всегда есть шанс остановиться на лепке. У меня были моменты, когда я останавливался и не выплавлял бронзу».

Выставка известного скульптора Даши Намдакова «Другое измерение» пройдёт в галерее современного искусства Виктора Бронштейна с 14 июля по 23 сентября. Восточное происхождение, российское академическое образование и около десяти лет жизни в Европе слились воедино и позволили художнику создать новые шедевры. Партнером проекта выступил Байкальский банк ПАО «Сбербанк».