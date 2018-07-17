Правительство Иркутской области учредило Гран-при фестиваля «Зодчество в Сибири-2018»

Фото: irkobl.ru

Правительство Иркутской области в этом году впервые учредило Гран-при фестиваля «Зодчество в Сибири-2018». Об этом сообщила руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Екатерина Протасова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Этот фестиваль имеет большую историю, впервые он был проведен в 2001 году. Все эти годы основной площадкой фестиваля был Иркутск, только дважды он проходил в Красноярске, в этом году впервые пройдет в Барнауле. Фестиваль собирает архитекторов Восточной и Западной Сибири, – отметила Екатерина Протасова. – Традиционно по итогам смотра присуждаются первые, вторые и третьи места в нескольких номинациях. В этом году Правительством Иркутской области принято решение учредить гран-при фестиваля, его обладателя определит жюри. Награда выполнена из сибирского кедра с элементами из бронзы.

Фестиваль «Зодчество в Сибири» пройдёт в Барнауле с 18 по 22 июля. В его программе – выставка архитектурных проектов, лекции и мастер-классы ведущих архитекторов России и международных делегаций, дискуссионный клуб и другие мероприятия.