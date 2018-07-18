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Команда ИркАЗа заняла первое место в общегородской спартакиаде Шелехова

18 июля 2018

Команда Иркутского алюминиевого завода четвертый раз подряд стала лидером общегородской шелеховской спартакиады. В течение года спортсмены соревновались в шахматах, баскетболе, лыжных гонках, плавании, настольном теннисе, дартсе, легкой атлетике, в женском и мужском волейболе. Финальным турниром стал футбольный матч. 

<p>Фото: РУСАЛ</p>

Фото: РУСАЛ

Всего в спартакиаде принимали участие 13 команд. Это сборные города, района, а также местных предприятий и организаций. Торжественное награждение тройки лидеров состоялось на обновленном стадионе «Металлург», который был реконструирован на средства компании РУСАЛ.

– На ИркАЗе очень сильны спортивные традиции, – рассказал генеральный директор завода Олег Буц. – Помимо общегородской спартакиады, у нас есть своя заводская спартакиада, регулярно проходят различные соревнования. Стал традиционным турнир по бильярду, который мы проводим раз в год для ветеранов нашей промплощадки. Уверен, что стадион «Металлург» в своем новом виде послужит для дальнейшего привлечения к спорту жителей Шелехова и заводчан.  


<p>Фото: РУСАЛ</p>
/ СИА /
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