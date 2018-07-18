Альфа Private первым на рынке запускает услуги инкассации для частных клиентов

Альфа-Банк первым на рынке будет оказывать услуги индивидуальной инкассации и доставки денежных средств клиентам Альфа Private без личного сопровождения. В ближайшее время услуга будет доступна всем клиентам в Москве. В дальнейшем банк планирует внедрить ее во всех регионах присутствия.

«Услуга инкассации - очень востребованный сервис у состоятельных клиентов. Сейчас клиентам, чтобы воспользоваться доставкой ценностей в отделение или из отделения банка, необходимо в обязательном порядке сопровождать их лично. С новым сервисом клиенту достаточно будет подписать с нами дополнительное соглашение на услугу инкассации или доставки ценностей и дистанционно заказывать деньги к желаемому времени. Банк их доставит по любому адресу», - комментирует Руководитель Блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка Катерина Милеева.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.