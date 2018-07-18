500 тыс. рублей морального ущерба пострадавшему выплатил виновник ДТП в Иркутской области

Полмиллиона рублей в пользу усольчанки взыскали судебные приставы за моральный вред, причиненный ей в ходе дорожно-транспортного происшествия.

Фото из архива УФССП России по Иркутской области

Усольский городской суд Иркутской области обязал гражданина, сбившего пешехода, возместить моральный вред в размере 500 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель по месту работы правонарушителя направил постановление об обращении взыскания на зарплату должника в размере 50%, таким образом было выплачено 400 тыс. рублей ущерба. Однако остаток долга в размере 100 тыс. рублей неплательщик оплачивать не спешил, мотивируя это увольнением с работы, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В связи этим судебный пристав выехал по месту жительства гражданина Д. и установил имущество в виде бытовой техники. На стиральную машину, телевизор и ноутбук был наложен арест. Не желая передачи своего имущества на реализацию, гражданин Д. выплатил задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.