Клиенты Примсоцбанка смогут оплачивать покупки с помощью Samsung Pay

С 6 июля 2018 года у клиентов Примсоцбанка появилась возможность оплачивать свои покупки при помощи мобильных и носимых устройств Samsung, используя платёжный сервис Samsung Pay. Подробные инструкции по его использованию доступны на сайте Банка.

Сервис доступен клиентам Примсоцбанка – держателям карт Mastercard, использующим смартфоны серии Samsung Galaxy и носимые устройства Samsung Gear S3. Особенностью Samsung Pay является то, что помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Это позволяет совершать покупки не только по бесконтактным терминалам, но в устройствах, где принимаются банковские карты только с контактным чипом или с магнитной полосой.

Для того, чтобы начать использовать сервис нужно просто открыть приложение Samsung Pay и привязать к нему свою карту Masterсard. Для этого необходимо отсканировать ее данные в приложении или ввести их вручную, пройти верификацию держателя карты по одноразовому паролю от Банка, а также ввести подпись при помощи пальца или стилуса.

Для оплаты покупки c помощью Samsung Pay, достаточно просто провести снизу-вверх по экрану смартфона, выбрать карту, авторизоваться по отпечатку пальца, радужке глаза или PIN-коду приложения (в зависимости от технических возможносте устройства). Далее необходимо поднести устройство Samsung к платежному терминалу в магазине и получить чек об оплате (точно также как при оплате по обычной бановской карте). Samsung Pay также позволяет оплачивать покупки в интернете в любом браузере и в мобильных приложениях, где доступна кнопка «Оплатить Samsung Pay».

Сервис Samsung Pay обеспечивает дополнительную защиту платежных операций по карте. Номер реальной банковской карты не хранится на устройстве и никуда не передается – вместо него используется уникальный токен, созданные случайным образом, Для каждой попытке оплаты обязательна авторизация пользователя приложения по отпечатку пальца, радужке глаза или PIN-коду приложения. Встроенной система безопасности Samsung KNOX обеспечивает защиту данных и отсутствие доступа к ним из операционной системы устройства.

«Мы постоянно работаем над внедрением новых, современных платёжных систем, - отмечает начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Андрей Грудинин, – Учитывая, что примерно четверть мобильных пользователей нашего сайта использует смартфоны Samsung Galaxy, подключение к программе Samsung Pay стало логичным шагом».

Подробную информацию об использовании сервиса Samsung Pay можно получить в офисах Примсоцбанка, на сайте и по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.