Пенсия в Примсоцбанке: надежно, быстро, с выгодой

Примсоцбанк предлагает пенсионерам получить бесплатные пенсионные карты МИР. Помимо безвозмездного выпуска и обслуживания, по карте доступно бескомиссионное снятие наличных в банкоматах любых банков, 5% доход на остаток по карте.

Чтобы оформить карту, потребуется посетить любой удобный офис Примсоцбанка, там же можно будет написать заявление на перевод пенсии. Обращение в другие инстанции не потребуется – Банк возьмёт все необходимые действия на себя.

— Карта сделает получение пенсии максимально удобным. Во-первых, деньги будут автоматически приходить на карту, не придётся куда-то ходить или стоять в очередях. Во-вторых, не нужно искать «свой» банкомат, чтобы снять деньги, — рассказал Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Вы можете каждый месяц снимать до 150 тысяч рублей в банкоматах любых банков без комиссии, в том числе за рубежом.

Карта доступна для оформления мужчинам и женщинам в возрасте от 59 и 54 лет соответственно. Выпуск и обслуживание - бесплатно. Подробные условия по банковским картам Примсоцбанка можно узнать во всех офисах и на сайте Банка, а также по номеру единой справочной службы 8-800-200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 96 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.