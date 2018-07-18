Календарь Банка УРАЛСИБ «Времена года глазами детей» — победитель Национального конкурса корпоративных календарей «Серебряные нити 2018»

Банк УРАЛСИБ занял первое место в III Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити - 2018» в номинации «Лучший корпоративный календарь».

В конкурсе участвовал комплект календарей «Времена года глазами детей». Проект был посвящен «Десятилетию детства», стартовавшему в 2018 году, поэтому в оформлении календарей использовались рисунки, созданные детьми сотрудников Банка УРАЛСИБ в рамках корпоративного конкурса художественных работ. Члены жюри особо отметили проект УРАЛСИБа за оригинальное воплощение идеи и творческое позиционирование бренда.

В 2018 году в Конкурсе приняли участие 35 проектов в различных номинациях, в числе которых «Лучший корпоративный календарь», «Высокий уровень решения брендинг-задач», «Лучшая идея корпоративного календаря», «Между коммуникацией и искусством: лучший стиль» и другие. В прошлом году календарь Банка УРАЛСИБ «Заповедная Россия», посвященный природным заповедникам страны, также стал лауреатом конкурса «Серебряные нити», заняв второе место в номинации «Лучший корпоративный календарь».

Награждение победителей состоится в декабре 2018 года в формате Бизнес-завтрака в рамках XIII Национальной конференции корпоративных медиа.