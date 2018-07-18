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Азиатско-Тихоокеанский банк обновил сервис АТБ-Мобайл для iOS и Android

18 июля 2018

Азиатско-Тихоокеанский банк продолжает совершенствовать сервисы для своих клиентов. В июле 2018 года АТБ провел обновление, учитывая пожелания пользователей и улучшил функциональность мобильного приложения.

В обновленном мобильном приложении АТБ-Мобайл расширен функционал за счет полезных и нужных доработок:

  • В разделе «На карте» добавлен удобный фильтр, который позволяет выбрать отделение, банкомат и терминал;
  • Теперь пользователи смогут проложить маршрут до ближайшего офиса или банкомата, что существенно сократит время на поиски необходимого адреса;
  • Рассчитать точную сумму перевода поможет встроенный в клавиатуру калькулятор;
  • Добавлена подсказка на экране «Авторизация» о восстановлении или получении доступа в АТБ-Мобайл;
  • Для кнопки «Пополнить карту» реализован переход на экран пополнения с карты другого банка;
  • Для удобства и быстрого выхода из приложения, в боковое меню добавлена кнопка «сменить пользователя»;
  • Назовите карты и счета так, как вам хочется, чтобы проще ориентироваться в банковских продуктах и использовать их. Кстати, можно использовать для этого эмодзи.

Кроме того, для пользователей iPhoneX в приложении адаптирован нижний таббар, другие экраны и элементы. Также исправлена ошибка для Android при поиске получателя в категории платежей.


/ СИА /
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