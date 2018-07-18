Предпринимателей Усть-Кута ознакомили с возможностями получения государственной поддержки

Министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский в рамках рабочей поездки в г. Усть-Кут принял участие во встрече с предпринимателями, сообщает пресс-служба регправительства. Представители министерства и шести организаций, образующих инфраструктуру поддержки бизнеса, созданную Правительством Иркутской области, рассказали о мерах государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

– Сегодня мы готовы оказывать поддержку предприятиям по комплексному принципу. Заинтересованный предприниматель может претендовать одномоментно и на заем, и на вхождение в капитал, и на получение государственных гарантий. Главная задача сейчас – вовлечь новый круг предпринимателей, – сказал Евгений Орачевский.

На встрече в формате круглого стола обсудили возможности государственной поддержки для бизнеса с выработкой решений по конкретным ситуациям. Так, предпринимателям на практических примерах и ситуациях рассказали о программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, финансовых мерах поддержки на реализацию инвестиционных проектов, предоставлении микрозаймов, информационных и консультационных услугах, которыми они могут воспользоваться.

В частности, таким примером стала необходимость комплексной поддержки государства предпринимателю, собственнику сгоревшего в 2013 году двухэтажного торгового центра, расположенного в Усть-Куте. Здание восстанавливается с целью создания современного трехэтажного торгового центра, в котором в том числе планируется открытие культурно-досугового центра, состоящего из сети кинозалов, кафе. Для полного восстановления и запуска предприятия необходимо еще 83 млн рублей.

– В рамках встречи было принято решение, что организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Иркутской области предложат комплексное решение проблемных вопросов предприятия, – отметил Евгений Орачевский. – Это будет пример сквозной поддержки, когда предприниматель на любой стадии развития своего бизнеса и с разными задачами может обратиться к государству и одномоментно получить разные виды поддержки. Бизнес при этом должен соответствовать всем формальным критериям для получения государственной помощи.

По словам министра, сегодня идет активное переформатирование коммуникаций бизнеса и власти. Для структурирования работы было принято решение о внедрении проектного подхода в развитии бизнеса в регионе.