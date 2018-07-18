Муниципалитеты Иркутской области реализуют проект «Народные инициативы»

Муниципальные образования Иркутской области продолжают реализацию мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы», сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Как сообщили в министерстве экономического развития региона, по состоянию на 16 июля в полном объеме освоены средства народных инициатив в 48 муниципальных образованиях Иркутской области, в том числе в Усть-Илимском муниципальном районе и в 47 поселениях, расположенных на территории 22 районов региона.

За счет этих средств проведен ремонт автомобильных дорог, приобретена дорожная техника, детские игровые площадки, сценические костюмы, музыкальные инструменты и другое.

Напомним, общий объем финансирования проекта в 2018 году составляет 650 млн рублей.

В основном муниципалитеты направляют средства на ремонт водозаборных сооружений, благоустройство территорий, устройство уличного освещения, ремонт и оснащение учреждений культуры, оборудование детских игровых и спортивных площадок, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, ремонт автомобильных дорог и другие цели.