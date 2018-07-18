В Иркутске предприятие погасило более 15,9 млн рублей долга по зарплате перед 287 работниками

Прокуратура Куйбышевского района г. Иркутска проверила исполнение трудового законодательства в ЗАО «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков» в части своевременности оплаты труда, сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.

Проверка показала, что в период с апреля по май 2018 года 287 работников предприятия не получили в общем размере более 15,9 млн рублей зарплаты.

С целью устранения выявленных нарушений трудового законодательства прокурор района внес представление генеральному директору фирмы с требованием незамедлительного погашения задолженности по оплате труда. В ходе рассмотрения представления долг по заработной плате перед работниками предприятия погашен в полном объеме.

Кроме того, предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) с назначением штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Вследствие своевременно принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате в размере 15,9 млн рублей перед работниками предприятия погашена в полном объеме.