Долги по зарплате в Иркутской области сократились в три раза

С начала года задолженность по заработной плате в Приангарье уменьшилась в 3,1 раза. Это стало известно благодаря данным министерства труда и занятости, опубликованным на сайте правительства региона. Кроме компаний малого предпринимательства, в Иркутской области просроченная задолженность по зарплате на 1 июля 2018 года сократилась с 23,4 млн рублей до 7,6 млн рублей.

Задолженность имеют семь организаций. Из числа должников вышли пять организаций различных форм собственности. В аналогичный период прошлого года задолженность снизилась в 1,7 раз.

Основная часть задолженности – 75,6%, или 5,7 млн рублей приходится на три организации, находящиеся в различных процедурах банкротства, 24,4% задолженности, или 1,8 млн рублей – на четыре работающие организации.

Большая часть просроченной задолженности приходится на деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг (37,8%), транспорт (20,4%), водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (17,4%).

На одного работника в среднем приходится 30 тысяч рублей неполученной зарплаты.

Причиной долгов является отсутствие у организаций собственных средств. В бюджетной сфере Иркутской области задолженность отсутствует, задолженности из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней нет.

Напомним, что вопросы своевременности выплаты заработной платы на предприятиях региона рассматриваются в рамках деятельности областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд.В текущем году проведено три заседания межведомственной комиссии, на которых рассмотрена ситуация в 43 организацияхразличной формы собственности, имеющих задолженность по заработной плате.