ИНК и China Pingmei Shenma Energy Chemical Group заключили соглашение о создании СП в сфере газопереработки

Соглашение о намерениях по строительству объектов комплексной переработки природного и попутного нефтяного газа подписали в Москве 17 июля China Pingmei Shenma Energy Chemical Group Co., Ltd и Иркутская нефтяная компания.

Китайскую компанию представлял председатель совета директоров China Pingmei Shenma Group Лян Тешэнь, российскую – заместитель генерального директора ИНК Дмитрий Лёвин. Стороны договорились о создании совместного предприятия, которое займётся реализацией перспективных проектов в сфере газопереработки. СП будет зарегистрировано в Иркутской области до конца текущего года. ТЭО проекта разрабатывают китайские и российские проектные организации, достигнута принципиальная договоренность о комплектовании будущего производства оборудованием, произведенным в обеих странах.

По мнению председателя совета директоров Иркутской нефтяной компании Николая Буйнова, партнёрство российской добывающей компании и крупнейшего китайского промышленного холдинга будет способствовать выполнению указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части увеличения несырьевого экспорта и реализации глобального проекта правительства КНР «Один пояс и один путь».

Деятельность нового СП должна внести существенный вклад в развитие экономического сотрудничества России и КНР.

Справка:



Основными сферами деятельности China Pingmei Shenma Energy Chemical Group Co., Ltd являются добыча каменного угля, производство нейлона, коксование каменного угля, производство каменно-угольной соли и высокие инновационные технологии. Годовой доход составляет $23 млрд. Предприятие является основной базой по производству угля в КНР и крупнейшей базой по производству нейлона в Азии.



Иркутская нефтяная компания – крупный независимый холдинг, занимающийся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 41 лицензионном участке в регионах Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия). С момента основания группа компаний ИНК направила на развитие месторождений и лицензионных участков, строительство инфраструктуры около 200 млрд рублей. За последние семь лет добыча ИНК жидкого углеводородного сырья возросла в семь раз до 8,5 млн тонн по итогам 2017 года.



С 2013 года компания реализует проект по эффективному освоению газовых запасов месторождений севера Иркутской области. Проект состоит из трёх этапов, первые два уже частично реализованы и заключаются в строительстве установок подготовки природного и попутного нефтяного газа для получения смеси пропана и бутана технической (СПБТ) на месторождениях, продуктопровода и комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов (Усть-Кут). Третий этап предполагает строительство в окрестностях Усть-Кута установок по глубокой переработке природного и попутного нефтяного газа. Весь проект оценивается в 361 млрд рублей.