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ВТБ продлил время приема внутренних платежей

18 июля 2018

Банк ВТБ расширил для корпоративных клиентов операционное время проведения внутрибанковских платежей в два раза. Теперь данные платежи, поступившие  по системе дистанционного банковского обслуживания с 6:00 до 23:00 по местному времени во всех регионах присутствия банка и с 6:00 до 22:00 в Калининградской области, исполняются текущим днем.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Один из приоритетов нашей работы – забота о комфорте клиентов. Банк постоянно разрабатывает новые сервисы и расширяет текущие возможности, чтобы максимально удовлетворить потребности наших клиентов. Принятое нововведение – это очередной шаг в развитии расчетного обслуживания и повышении качества сервисов ВТБ».


/ СИА /
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