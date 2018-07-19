Связь-Банк повысил ставки по вкладам в долларах США

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) повысил процентные ставки по вкладам «Максимальный доход» и «Ежемесячный доход» в долларах США.

В среднем, повышение составило 0,3-0,6 п.п.: до 2,7% годовых по вкладу «Максимальный доход» и до 2,5% годовых по вкладу «Ежемесячный доход».

Заключить договор по вкладу и зафиксировать высокую ставку можно как в офисе Банка, так и через Интернет-банк «Живи Онлайн».

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Указанная процентная ставка является действующей на дату публикации.