Какие налоги нас ждут за прошедший 2017 год

ФНС РФ приступила к массовой рассылке уведомлений об уплате налогов за 2017 год. Какие именно налоги предстоит заплатить россиянам, и до какой даты это нужно сделать, расскажет адвокат Олег Сухов, Президент Гильдии Юристов Рынка Недвижимости.

Фискальная служба начала формирование налоговых уведомлений. Они станут рассылаться по почте или выгружаться в кабинет налогоплательщика на сайте ФНС РФ в электронном формате. Стоит напомнить, если гражданин имеет свой кабинет на web- сайте налоговой, то он не получит уведомление по почте. Это очень важно знать. В прошлом году многие россияне, имеющие виртуальный кабинет, не платили налоги, ожидая, когда им принесут уведомления на бумажных носителях. В результате ИФНС начислила им пени. Именно поэтому, если вы имеете электронный кабинет, то периодически проверяйте его, чтобы не пропустить выгрузку документов.

По состоянию на середину июля 2018 года собственники еще не начали получать уведомления. ФНС еще только формирует пакеты. По закону налоговики обязаны отправить их не позднее тридцати дней до даты уплаты налогов. То есть до 03.12.2018 года.[1] Это означает, что основной массив извещений поступит налогоплательщикам в октябре - ноябре текущего года.

В прошлом году рассылка также проводилась поздней осенью и привела к невиданным очередям в ИФНС. Люди шли в инспекцию, чтобы уточнить данные, подать заявления и сделать перерасчеты. Посмотрим, как будет в этом году.

Форма уведомления

Данный документ состоит из нескольких обязательных и дополнительных блоков. К обязательным относятся номер и дата, адрес налогоплательщика, а также резюме о начислениях. Затем идут разделы по виду объекта, на который начисляется платеж: автомобиль, земля, дача, квартира или доходы, а также данные о перерасчете. Если у налогоплательщика отсутствует в собственности недвижимость или машина, то и в уведомлении их также не будет. Впрочем, случаются и накладки. В основном они касаются транспорта. Например, гражданин продал автомобиль, а в ИФНС нет об этом сведений. Поэтому в один «прекрасный день» он может получить требование об уплате налога за чужой автомобиль, - приводит пример адвокат Олег Сухов. В этом случае необходимо предоставить в инспекцию информацию, подтверждающую факт реализации машины.

Что же касается недвижимости, то здесь такие ситуации почти не встречаются. Между ФНС и Росреестром налажено плотное взаимодействие, и налоговые чиновники получают абсолютно все данные о сделках с землёй, дачами, квартирами и другими объектами.

И, наконец, блок - перерасчеты. Он включается в уведомление, когда ИФНС пересчитала суммы на основе заявления о праве на льготы или чиновники фискального органа получили уточненные сведения от работодателя налогоплательщика, а также из ГИБДД или Росреестра.

А теперь давайте более подробно ознакомимся с налогами, которые предстоит заплатить россиянам за 2017 год.

Недвижимость: продолжение перехода на кадастровую стоимость

Прежде всего - это налог на недвижимость. В 2017 году в России прошел очередной этап повышения налогооблагаемой базы для недвижимости на основе кадастровой стоимости. Как мы помним, оно происходит постепенно с использованием повышающих показателей - коэффициентов, на которые и умножается налогооблагаемая база.[2] У каждого этапа свой коэффициент. А в связи с тем, что не все субъекты РФ одновременно начали вводить расчет налога на основе кадастровой стоимости, то и повышающие коэффициенты за 2017 год отличаются в зависимости от региона. Где-то они равняются 0,4 (Санкт- Петербург, Воронежская, Челябинская области и так далее), а где-то уже составляют 0,6 (Москва, Самара, Татарстан и так далее). Однако в любом случае, общая сумма налога на объект недвижимости за прошлый год повысилась по сравнению с 2016 годом в среднем на 15%-25%. Поэтому не стоит удивляться новым цифрам в налоговых уведомлениях.

В случае неуплаты налога в установленные сроки ИФНС может обратиться в суд и взыскать не только его сумму, но и пени. Данные дела рассматриваются в соответствии с КАС РФ (Кодекс административного судопроизводства) и, в основном, выносятся в пользу фискальных органов.[3]

В то же время, если собственник не согласен с размером кадастровой стоимости, то он имеет полное право оспорить ее. Для этого надо заказать у независимого оценщика экспертное заключение о рыночной стоимости недвижимости и подать заявление в высший суд субъекта РФ об установлении кадастровой стоимости объекта в размере рыночной. И если иск, а также заключение составлены правильно, то суд удовлетворит требования налогоплательщика.[4]

Транспортный налог на дорогие автомобили

Собственно говоря, транспортный налог должны уплачивать не только владельцы элитных автомобилей, но и вообще все собственники транспортных средств. СМИ и налоговая инспекция уделяют особое внимание роскошным автомашинам только потому, что их перечень ежегодно определяется Минпромторгом. В этом списке находятся действительно элитные авто: Audi Q7, BMW 530d, Jaguar и так далее. Платежи за такие транспортные средства рассчитываются с учетом повышающих коэффициентов от 1,1 до 3.[5] Их размер зависит от года выпуска машины. Если посмотреть перечень министерства, то в нем присутствуют автомобили не старше трех лет с даты выпуска.

Средняя стоимость роскошного автомобиля определяется в соответствии с приказом Минпромторга.[6] Транспортный налог для физлиц рассчитывает сама ИФНС, а затем направляет уведомление владельцу. А вот компании, на балансе которых находятся подобные т/с, должны самостоятельно рассчитать сумму платежа с учетом повышающего коэффициента и перечислить её в бюджет.

Льгота за «шесть соток»

Это даже не льгота, а скорее вычет за «шесть соток». Он был введен в действие с 2017 г. Если территория надела равна или меньше 600 кв. метров, то некоторые физлица могут оформить освобождение от налога за землю.

В частности, за такой участок не будут платить Герои России и СССР, лица, награжденные Орденами Славы всех степеней, инвалиды с детства, а также первой и второй групп. Кроме того, к этой категории относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны и вообще всех боевых конфликтов[7], «чернобыльцы», лица, ликвидировавшие катастрофы на АЭС и атомных предприятиях, а также люди, пострадавшие от техногенных аварий на подобных объектах. Кроме того, вычет получают участники испытаний ядерного оружия, ну и наконец, абсолютно все россияне, получающие пенсию по старости.[8]

Однако, если участок льготника более шести соток, то он будет вынужден заплатить налог с площади, превышающий этот размер, исходя из её кадастровой стоимости. А когда человек имеет два и более наделов, то он должен выбрать только один, на который ему и будет оформлен вычет. За всю остальную землю придётся заплатить обычный налог.

Для оформления вычета собственник земли обязан направить в ИФНС до 01 ноября уведомление, в котором указать на участок, по которому он хочет получить льготу. После этой даты менять надел и указывать другой - нельзя. При этом, если человек ранее направлял в ИФНС заявление о своем праве на вычет по другим налогам, то новое уведомление можно и не подавать. Сведения всё равно уже находятся в инспекции.

Что же касается остальных категорий граждан, то они платят налог за свою землю, исходя из кадастровой стоимости независимо от её площади, - предупреждает адвокат Сухов.

Уплата НДФЛ

Еще одно новшество 2018 года касается уплаты НДФЛ. Некоторые россияне получат уведомления с требованием заплатить данный налог. Это касается тех случаев, когда заказчик (или работодатель) рассчитал налог на доходы физлиц, но по каким-то причинам не смог его удержать и направить в казну. Как правило, речь идет о гражданах, работавших по гражданско-правовому договору или выполнявших разовую работу по агентским контрактам. Кроме того, подобные уведомления получат и те, кто сдавал декларацию 3-НДФЛ в фискальные органы, но так и не перечислил деньги в бюджет.

Теперь же ИФНС на основе данных, предоставленных работодателем или гражданином, сама рассчитает размер платежа и отразит его в уведомлении.

[1] Ст. 52 НК РФ

[2] Ст.408 НК РФ

[3] Решение Нейского районного суда Костромской области по делу № 2а-360/2017 от 23.10.2017 года.

[4] Решение Брянского областного суда по делу № 3а- 128/2017 от 26.01.2018 года.

[5] П.2 Ст.362 НК РФ

[6] Приказ Минпромторга РФ № 316 от 28.02.2014 года.

[7] Все живые участники конфликтов, начиная с гражданской войны, боев на КВЖД в 1928 году, у озера Хасан, на Халхин-Голе, в Корее, в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии в 1968 году, во Вьетнаме, в Анголе, на Кубе — вплоть до участников Чеченской или Сирийской компании.

[8] То есть женщины от 55 лет и старше, а также мужчины от 60 лет.