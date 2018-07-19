В Приангарье установили памятник Евгению Евтушенко

В Приангарье установлен памятник поэту, почетному жителю Иркутской области и города Зимы Евгению Евтушенко. В торжественной церемонии открытия на родине поэта, в городе Зиме принял участие заместитель губернатора Иркутской области – руководитель аппарата губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

– Мы с вами являемся свидетелями по-настоящему исторического момента. Памятник великому советскому, русскому поэту Евгению Александровичу Евтушенко – это шаг для сохранения памяти о выдающемся литераторе современности не только для нас, его земляков, но и для всей России. Жизнь поэта была тесно связана с вашим городом. В годы Великой Отечественной войны во время эвакуации он здесь жил и учился в зиминской начальной школе №2. И этот небольшой период времени оставил глубокий след в его сознании и нашел отражение во многих его произведениях.

Зиминцы тоже помнят и любят своего великого поэта. В 1993 году, накануне празднования 250-летия Зимы, Евгению Александровичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Зимы». В 2001 году в городе открылся Дом-музей поэзии, который сегодня является местом настоящего паломничества для почитателей его таланта. Уверен, что памятник знаменитому земляку станет знаковым для многих ценителей поэзии, – подчеркнул Дмитрий Чернышов.

Памятник поэту создал известный скульптор Евгений Скачков, автор семиметровой скульптуры всадника на коне, установленной на въезде в Усть-Ордынский Бурятский округ, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. Он создал в Приангарье десятки мемориальных комплексов и досок, барельефы его работы украшают фасады многих зданий Иркутска. По замыслу мастера, поэт признается в любви к своей малой родине. Евгений Скачков впервые увидел поэта на Красноярской ГЭС, на строительстве которой трудился тогда еще будущий скульптор. Работал Евгений Скачков над скульптурой в течение года.

Скульптура установлена в Зиме, на площади рядом со школой, где Евгений Евтушенко учился до возвращения в Москву в 1944 году.

В рамках памятных мероприятий Дмитрий Чернышов принял участие в открытии фотовыставки, посвященной жизни Евгения Евтушенко. Автор выставки – фотограф, близкий друг семьи поэта Николай Зимин. На выставке представлены снимки из семейного альбома фотографа, на которых Евгений Евтушенко запечатлен во время приездов в родной город. Также Дмитрий Чернышов побывал на открытии выставки участников V конкурса книжной графики «Откуда родом я…» в Доме-музее поэзии Е. А. Евтушенко. Конкурс проводится администрацией Зиминского муниципального городского образования и Зиминской детской художественной школой имени Валентина Брызгалова. В прошлом году конкурс вышел на всероссийский уровень, в нем приняли участие художники из Краснодара, с Урала и Сахалина. В этом году для оценки жюри прислано 134 работы. Возраст участников – от 7 до 69 лет. Участники конкурса создают иллюстрации творчества поэта, сюжетные композиции из жизни Евгения Евтушенко, рисуют военное детство поэта и его первые пробы в качестве режиссера-постановщика фильма «Детский сад», портретные зарисовки. В 2017 году выставка стала передвижной – она побывала в нескольких городах Приангарья.