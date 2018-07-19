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500 человек попадут в первый «бассейн» «Школы 21» Сбербанка

19 июля 2018

 В «Школе 21» начался очный этап отбора будущих учащихся. Первые 2000 лучших претендентов из 6000, прошедших онлайн- тестирование на текущий момент, приглашены на личное собеседование в Москву — по итогам 500 сильнейших попадут в первый «бассейн». Всего будет проведено три «бассейна», первый стартует в конце августа.  

  • Первые 2000 человек приглашены на очный этап отбора в Москву.
  • «Бассейн» — это четырехнедельный интенсив и испытание на прочность.
  • Всего с момента объявления об открытии школы поступило более 72 000 заявок.

«Бассейн» — это первое испытание на прочность, основная задача которого — отобрать для учебы самых способных и мотивированных. В ходе четырехнедельного интенсива поступающие получат доступ к обучающей программе на высококлассно оборудованных рабочих местах. Абитуриенты сразу будут погружены в задачи по основам программирования. Учиться им придется самим по доступным видеоматериалам и другим источникам информации.

«Школа 21» — образовательная инициатива Сбербанка. Название отражает количество уровней подготовки и объем знаний, необходимый профессионалу в XXI веке. Обучение в школе бесплатное, длительность — от 1,5 до 4 лет. Школа будет работать в режиме 24/7 исключительно в офлайн-формате (с личным присутствием студентов). Стать студентом школы может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет, успешно прошедший отборочный конкурс. Оставить предварительную заявку на участие в конкурсе можно на сайте школы.

Всего с начала объявления об открытии школы поступило более 72 000 заявок от желающих пройти обучение и стать специалистом мирового уровня в области программирования. 13 500 претендентов зарегистрировались за первую неделю с момента запуска онлайн-тестирования.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

/ СИА /
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