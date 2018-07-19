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За долги по налогам и страхованию у ангарского предпринимателя арестовали ювелирные изделия

19 июля 2018

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий скупку-продажу ювелирных изделий, едва не лишился товара из-за задолженности по налогам и страховым взносам, потому что не производила налоговых выплат и страховых отчислений на протяжении года, накопив задолженность 82 тыс. рублей. 

В рамках исполнительного производства судебные приставы арестовали товар предпринимателя: серьги, кольца, цепи, подвески, браслеты – всего 67 наименований ювелирных изделий, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Не желая передачи имущества на реализацию, должник в течение трех суток изыскал деньги и оплатил задолженность в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.


/ СИА /
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