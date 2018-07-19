Более 12 млн рублей штрафов за нарушения земельного законодательства получили жители Иркутской области

С января по июнь 2018 года государственными земельными инспекторами Управления Росреестра по Иркутской области проведено 1254 проверки соблюдения требований земельного законодательства. По итогам надзорных мероприятий выявлено 1154 нарушения. К административной ответственности привлечено 941 лицо. Сумма штрафов за нарушения земельного законодательства составила более 12,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Иркутской области.

В ходе проверок должностные лица Управления контролируют соблюдение требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, самовольной уступки права пользования землей, а также самовольной мены земельными участками. Кроме того, земельные инспекторы проверяют, используется ли участок по целевому назначению, соблюдаются ли требования земельного законодательства органами местного самоуправления при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Должностные лица Управления также контролируют исполнение ранее выданных предписаний и устранение ранее выявленных нарушений земельного законодательства.

Одним из самых распространенных нарушений требований земельного законодательства, выявляемых в ходе проверочных мероприятий, является самовольное занятие земельных участков (более 70%), а также использование земельных участков при отсутствии прав на них. За такого рода нарушения предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. рублей – для должностных лиц и от 100 тыс. рублей – для юридических лиц.

При несоблюдении требований земельного законодательства государственный земельный инспектор выдает владельцу земельного участка предписание об устранении выявленных нарушений. Невыполнение в установленный срок предписаний влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц – от 100 тыс. рублей.